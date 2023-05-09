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Kaldığı her yerde önce gizli kamera kontrolü yapıyor! “Gizli kameraları nerede aracağımı biliyorum”

09.05.2023 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

22 yaşındaki Esther Sturrus isimli bir uçuş görevlisi sık sık seyahat etmenin kendisine ilginç alışkanlıklar kazandırdığını söyledi. TikTok’tan seyahat anılarını paylaşarak fenomene dönüşen isim kaldığı yerde ilk olarak gizli kamera araştırması yaptığını dile getirdi. Sturrus TikTok’tan yaptığı paylaşımda gizli kameraları araştırma tüyolarını takipçileriyle de paylaştı.

Kaldığı her yerde önce gizli kamera kontrolü yapıyor! “Gizli kameraları nerede aracağımı biliyorum”

2019 yılından beri kabin görevlisi olarak çalışan 22 yaşındaki Esther Sturrus seyahatler hakkında bilinmesi gereken tüm tüyoları TikTok’tan yaptığı paylaşımlarıyla anlatıyor. Seyahatlerindeki birbirinden ilginç deneyimleri paylaşan Esther Sturrus her yurt dışında kalışında otel odasında gizli kamera kontrolü yaptığını ifade etti. 3,7 milyon görüntüleme ve 480.000 beğeni ile viral olan bir TikTok'ta Esther , mahremiyete sahip olduğundan emin olmak için odasını nasıl baştan sona kontrol ettiğini anlattı.

GİZLİ KAMERALARI KONTROL EDİYOR

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Otel odasını baştan sona araştırdığını ifade eden Esther gönderisine “Otel odama geldiğimde ilk yaptığım şey gizli kameraları kontrol etmek. Gizli kameraları nerede arayacağımı biliyorum” notunu ekledi.

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Paylaşımında Esther, herhangi bir rahatsızlık, yansıyan ışık veya eğilme fark edip etmediğini görmek için banyosundaki aynaları cama bastırarak kontrol ederek başlıyor. Ardından ise telefonun feneriyle duşu ve yangın alarmı kenarlarını kontrol ederek herhangi bir mercek veya ışık arıyor. Ayrıca kimsenin onu gözetlemeye çalışmadığından emin olmak için odanın her yerindeki perdelere, çekmecelere ve televizyonuna bakıyor.

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otel gizli kamera uçuş

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