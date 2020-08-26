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Eskişehir'de 5 bin yıllık taş palet bulundu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2020 16:06 | Son Güncelleme

Eskişehir Seyitgazi'de bulunan Küllüoba Höyüğü'nde yapılan arkeolojik kazılarda, milattan önce 3 bin yıllarına dayanan taştan yapılmış boya paleti bulundu.

Eskişehir'de 5 bin yıllık taş palet bulundu!

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi’nde Küllüoba kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izniyle 1996 yılında başladı. Aradan geçen zaman içerisinde kazı alanında ilk tunç çağının kültürel özelliklerini ortaya çıkaran objelerin yanı sıra hayvan kemikleri ve yerleşim yerleri tespit edildi. Kazılarda milattan önce 3 bin yılına uzanan taş sanduka ve çömlek mezar olmak üzere toplam 20 mezar alanı belirlendi.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden alınan izinler doğrultusunda Küllüoba Höyüğü'nde başlatılan kazıda bu yıl, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) öncülüğündeki Çukurova, Batman ve Hacettepe üniversitelerinden öğretim üyeleri ve öğrencilerden oluşan 30 kişilik ekip görev yapıyor. Bu yılki kazı çalışmalarında milattan önce 3 bin yılına uzanan taştan yapılmış boya paleti bulundu. Dönemin konutlarından birinde bulunan 5 bin yıllık paletin, çanakların boyanması için kullanıldığı değerlendiriyor.

Kazı Başkanı ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Türkteki, geçen sene yeri saptanan mezarlık alanında yaşayan en erken yerleşimciler ile bu topluluğun yapıları arasında bir bağlantı kurmayı amaçladıklarını söyledi. İlk Tunç Çağı'nın başlangıcından itibaren Küllüoba Höyüğü’ndeki yerleşmenin çok büyük boyutta olduğu ifade eden Türkteki, “Her konutun içinde evsel üretimin yapıldığını tespit ettik. Her evin içinde bir ocak ve fırın var. Dokuma ve toprak kap üretimi yapıldığını anlıyoruz. Bir kap içinde kırmızı renkli boya kalıntısına rastladık. Aynı alandan boyalı çanak ve çömlek bulundu. Kazıda bir boya paleti bulduk. Onun içinde de boya kalıntılarına ait izler var. Bulduğumuz palette, kırmızı boya kalıntıları çok iyi görünüyor. Diğer renklerle ilgili de yapacağımız analizler sonucu belirleyecek” dedi.

'ÖNEMLİ BİR BULUŞ'

5 bin yıllık olduğu değerlendirilen paletin, kapların boyanmasında kullanıldığını düşündüklerini kaydeden Türkteki, ''Paleti, milattan önce 2900-3000 yıllarına tarihlendirebiliriz. Boya izlerle ilgili analizleri önümüzdeki dönemde yapacağız. İçeriğini ve pigment analizlerini gerçekleştireceğiz. Daha önce karşılaşmadığımız bir buluntu olması nedeniyle önemli ve bizleri heyecanlandıran bir buluş oldu'' diye konuştu.

Kaynak: DHA

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