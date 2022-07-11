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Eskişehir'de hastaneler doldu taştı! Vatandaşlar hatırlatma dozu aşısı yaptırmak için akın etti

11.07.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de bugün hastaneler tıklım tıklımdı. Koronavirüs aşısı için hatırlatma dozu randevularının açılmasıyla vatandaşların hastanelere akın etti. Hastanelerin önlerinde adeta sonu görünmeyen kuyruklar oluştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hatırlatma dozu çağrısı üzerine hastaneye 4'üncü doz aşılarını yaptırmaya giden vatandaşlar vakaların son dönemdeki artışına dikkat çekti.

Eskişehir'de hastaneler doldu taştı! Vatandaşlar hatırlatma dozu aşısı yaptırmak için akın etti

Koronavirüs her ne kadar hayatımızdan çıkmış gibi görünse ve maskeler kullanımdan düşse de salgın can almaya devam ediyor. Vakaların da son dönemde yeniden yükselişe geçmesi tedirginliği arttırdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde durumun tehlikesine dikkat çekerek bir çağrıda bulundu.

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"AŞININ ETKİSİ AZALMAKTADIR"

Kurban Bayramı mesajı yayımlayan Bakan Koca, mesajında koronavirüs vakalarındaki artışa dikkat çekerek 50 yaş üstü vatandaşlara hatırlatma dozu yaptırma çağrısında bulundu. Bakan Koca mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli vatandaşlarım, Covid yeniden gündeme gelmeye başladı. Omicron varyantına bağlı vakalar, başka ülkelerde olduğu gibi bizde de artış gösteriyor. Sorunu alt etmekte tecrübe sahibiyiz. Son dozun üzerinden 6 ay geçtiğinde aşının etkisi azalmaktadır. Bu süre dolmuşsa, yeniden aşı olunması önem arz ediyor. Buna bizim verdiğimiz önemi siz de verin. 50 yaş üstüyle risk grubundakilerin, son aşıları üzerinden 6 ay geçmişse, hatırlatma dozu aşılarını olmalarını ısrarla öneriyoruz. Bu grubun, temasın artacağı bayram günlerinden başlayarak kendilerini bilhassa koruması gerekmektedir. Maskeyi zaruri kılan durumları hepimiz biliyoruz."

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1000 KİŞİ AŞI YAPTIRDI

Bakan Koca'nın çağrısının ardından Eskişehir'deki hastanelerde yoğunluk oluştu. Randevu alıp Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne gelenler, aşı merkezinin önünde kuyruklara neden oldu. MHRS sisteminden kontrolleri sağlanan kişiler, 4'üncü doz aşılarını oldu. 'Hatırlatma dozu' sisteminin açılması ile birlikte bugün 1000 kişinin randevu alıp aşı olduğu belirtildi.

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"VAKALARIN ARTIŞ GÖSTERMESİNDEN ENDİŞE ETTİM"

Sağlık Bakanlığı'nın çağrısının ardından hemen randevu alıp, geldiğini belirten Ece Canpolat, "Aşıların, hastalığın korunmasında önemli olduğunu düşünüyorum. Herkese de aşılarını olmasını tavsiye ediyorum. Bugün 4'üncü dozumu oldum. Vakaların son günlerde artış göstermesinden dolayı endişe ettim ve o yüzden gelip, aşımı yaptırdım" dedi.

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'AŞIYA RAĞBET OLDUĞUNU GÖSTERİYOR'

İbrahim Türk de 4'üncü doz aşısını olduğunu belirterek, "Sağlık Bakanlığı'nın hatırlatma dozu çağrısı üzerine dün randevumu aldım. Biraz sıra var ancak yapacak bir şey yok. Bu kuyruk normal, aşıya rağbet olduğunu gösteriyor. Aşı olmamız önemli. Herkese buradan çağrıda bulunmak istiyorum. Daha kötü olaylar olmaması için herkes aşı olmalı" diye konuştu.

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Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son dönemde vaka artışı görülen Eskişehir'de en az iki doz aşı olanların nüfusa oranı yüzde 86,2 oldu.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
hatırlatma dozu
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