HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Eskişehir'de mide bulandıran taciz! Ne yaptıysa uzaklaştıramadı, çığlıklarına koştular

Eskişehir'de mide bulandıran taciz! Ne yaptıysa uzaklaştıramadı, çığlıklarına koştular

15.02.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de meydana gelen iğrenç taciz olayında her şey güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Evine giderken tanımadığı adam tarafından takibe alınan Ş.T. ne yaptıysa T.Ö.'yü yanından uzaklaştıramadı. Kadının çığlıkları üzerine çevredekilerin dikkatini çeken olayda alkollü şahıs taciz ettiği Ş.T.’yi garaj boşluğuna ittirerek kaçtı. Emniyette polislerin eşliğinde Ş.T., kendisini taciz eden T.Ö.’yü teşhis etti. Şüpheli T.Ö.’nün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Eskişehir'de mide bulandıran taciz! Ne yaptıysa uzaklaştıramadı, çığlıklarına koştular

Olay Eskişehir Yenibağlar Mahallesi’nde meydana geldi. 13 Şubat gece saat 03.20 sıralarında olan olayda, 26 yaşındaki Ş.T. isimli kadın, evine giderken tanımadığı orta yaşlarda birisinin kendisini takip ettiğini fark etti. Telaşlanarak hızla uzaklaşmaya çalışan genç kadın, arkadaşlarını aramaya başladı. Kendisiyle konuşmaya çalışan adama sevgilisinin yanına gittiğini söylemesine rağmen uzaklaştıramayan Ş.T., arkadaşının evinin önüne gitti. O sırada iyice sınırını aşan adam, Ş.T.’yi kolundan tutarak sokağa doğru sürükledi.

ÇIĞLIKLARINA KOŞTULAR

Kadının çığlıkları üzerine çevredekilerin dikkatini çeken olayda alkollü şahıs taciz ettiği Ş.T.’yi garaj boşluğuna ittirerek kaçtı. Güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medyada paylaşan kadın ve arkadaşları, emniyete giderek şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin başlattı çalışmalar sonucu 40 saatlik güvenlik kamerası görüntüleri ve yüzlerce araç izlendi.

91620351-b133-4e0e-b939-9b5efdc4c37e

Ekiplerin kimliğini tespit ettiği 39 yaşındaki T.Ö., yapılan operasyonla ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette polislerin eşliğinde Ş.T., kendisini taciz eden T.Ö.’yü teşhis etti. Şüpheli T.Ö.’nün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzde 90'ı erimeye başladı, aldırış bile etmedilerYüzde 90'ı erimeye başladı, aldırış bile etmediler
Savaş sırlarını açığa çıkardılar! Savaş sırlarını açığa çıkardılar!
Dünyanın en uzun erkeğinden, dünyanın en uzun kadınına çağrıDünyanın en uzun erkeğinden, dünyanın en uzun kadınına çağrı
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir taciz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ses getirecek Hakan Şükür iddiası! 'Para gönderenler...'

Ses getirecek Hakan Şükür iddiası! 'Para gönderenler...'

Cinsel tacizi anne öğrenmiş ama...

Cinsel tacizi anne öğrenmiş ama...

AK Parti'nin oy oranıyla ilgili flaş açıklama!

AK Parti'nin oy oranıyla ilgili flaş açıklama!

Alişan'ın kriz çıkaran isteği! "Akıl tutulması"

Alişan'ın kriz çıkaran isteği! "Akıl tutulması"

İYİ Partili isim ‘skandal üzerine skandal’ diyerek paylaştı!

İYİ Partili isim ‘skandal üzerine skandal’ diyerek paylaştı!

Karısını av tüfeğiyle vurup intihar girişiminde bulundu

Karısını av tüfeğiyle vurup intihar girişiminde bulundu

İlginizi Çekebilir

Vasiyetini açıklamıştı, kötü haber! "İlaç ve alkolü..."

Vasiyetini açıklamıştı, kötü haber! "İlaç ve alkolü..."

"Osmanlı'ya gelin gidiyorum" dedi! Sevgilisine uygunsuz mesaj yağdı

"Osmanlı'ya gelin gidiyorum" dedi! Sevgilisine uygunsuz mesaj yağdı

Bir Gamer'ın masasında olması gereken en önemli parçalar

Bir Gamer'ın masasında olması gereken en önemli parçalar

Bir haftada kurtulun! Yapmanız gereken çok basit

Bir haftada kurtulun! Yapmanız gereken çok basit

Son haline "Kilo ver" yorumları yağınca içini döktü

Son haline "Kilo ver" yorumları yağınca içini döktü

Ekranı en sert darbelerden bile koruyacak en iyi koruyucular

Ekranı en sert darbelerden bile koruyacak en iyi koruyucular

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.