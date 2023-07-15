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Eskişehir’de ormanlara girişler yasaklandı

15.07.2023 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, kentte meydana gelebilecek orman yangınlarına karşı, ormanlara girişlerin 15 Temmuz - 31 Ekim tarihleri arasında yasaklandığını açıkladı.

Eskişehir’de ormanlara girişler yasaklandı

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, hava sıcaklıklarında yaşanan ani artışların orman yangınlarına yol açabileceğini ifade etti. Bu kapsamda Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu’nun ormanlara 15 Temmuz – 31 Ekim 2023 tarihleri arasında girişi yasakladığı belirtilen açıklama yayınladı. Açıklamada, “Hava sıcaklıklarındaki ani artışlar nedeniyle orman yangınlarının meydana gelebileceği öngörüldüğünden Orman kanununun 74’ncü Maddesi ile İl İdaresi kanununun 9’ncu ve 66’ncı maddeleri, İç İşleri Bakanlığı'nın 2023/5 sayılı genelgesi uyarınca 31 Ekim 2023 tarihine kadar ormanlara giriş yasaklanmıştır. Resmi mesire yerleri, orman parkları, Milli park ve tabiat parkı alanları ile görevliler, arıcılar, çobanlar, av turizmi organizasyonları yasak kapsamı dışında tutuldu. Ormanlık alanlarda sosyal ve sportif etkinlikler, doğa yürüyüşleri ve bisiklet gezileri de orman parkları ve izin verilen yereler dışında yapılamayacak” denildi.

YASAKLARA UYMAYANLARA ADLİ İŞLEM UYGULANACAK

Ormanlık alanlara girişlerin yasaklanması kararının uygulanmasından Orman teşkilatı, kolluk kuvvetleri ve köy muhtarlarının sorumlu olacağı açıklamada, yasaklara uymayanlar hakkında adli işlem ve para cezası uygulanacağı hatırlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir orman

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