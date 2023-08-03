HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Eskişehir'de silahlı kavga: 1 kişi öldü!

Eskişehir'de silahlı kavga: 1 kişi öldü!

03.08.2023 01:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de çıkan silahlı kavga sonucu ağır yaralanan 35 yaşındaki Sezer Keklikci, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eskişehir'de silahlı kavga: 1 kişi öldü!

Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Fevzi Çakmak Mahallesi Çiftehan Sokak'ta 35 yaşındaki Sezer Keklikci ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Keklikci tabanca ile vurularak yaralandı. Kimliği belirsiz şüpheli ise olayın ardından bölgeden uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekibi tarafından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Keklikci, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis olay yerinden kaçan cinayet zanlısının yakalanması için başlattığı geniş çaplı soruşturmasını sürdürüyor. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tunceli'de askeri alanda korkutan yangın!Tunceli'de askeri alanda korkutan yangın!
AK Parti'de 6 il başkanlığına atama!AK Parti'de 6 il başkanlığına atama!
Mustafa Sarıgül, canlı yayında Ekrem İmamoğlu'na böyle seslendi!Mustafa Sarıgül, canlı yayında Ekrem İmamoğlu'na böyle seslendi!
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir silahlı kavga

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kask kamerası çekti! Ormanda çinsel ilişkiye giren çifte çarpacaktı

Kask kamerası çekti! Ormanda çinsel ilişkiye giren çifte çarpacaktı

Puma, Adidas, Merrell... Spor ve outdoor ayakkabılarda %40'a varan indirim

Puma, Adidas, Merrell... Spor ve outdoor ayakkabılarda %40'a varan indirim

Gömleğinin içinde görünce korkudan dondu! Hareket edemedi

Gömleğinin içinde görünce korkudan dondu! Hareket edemedi

Eski sevgilisini adım adım takip edip...

Eski sevgilisini adım adım takip edip...

Rahatlığına hayran kalacağınız Jack Jones boxer setinde büyük fırsat

Rahatlığına hayran kalacağınız Jack Jones boxer setinde büyük fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.