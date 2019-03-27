HABER

Eskişehir'de 651 bin 356 seçmen oy kullanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 12:47 | Son Güncelleme

31 Mart Pazar günü 2 bin 225 sandığın kurulacağı Eskişehir'de, büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtar adaylarına oy verilecek

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 651 bin 356 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.

2 bin 225 sandığın kurulacağı Eskişehir'de büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtar adayları için oy verilecek..

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Eskişehir'de 651 bin 536 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana Eskişehir'deki seçmen sayısı 49 bin 129 arttı.

Eskişehir'de kurulacak sandık sayısı ise bir önceki seçime göre azaldı. 2014'teki yerel seçimlerde 2 bin 234 olan sandık sayısı, 31 Mart seçimleri için 2 bin 225'e düştü.

Eskişehir'de en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı ilçe ise Odunpazarı oldu. 297 bin 499 kayıtlı seçmenin bulunduğu Odunpazarı'nda 919 sandık kurulacak.

Odunpazarı'ndan sonra ikinci sırada 831 sandık ve 266 bin 575 seçmenle Tepebaşı, üçüncü sırada da 97 sandık ve 16 bin 632 seçmenle Sivrihisar ilçeleri geliyor.

İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:

İlçe adıSandık sayısı Seçmen sayısı Alpu 47 9 bin 217 Beylikova 30 5 bin 529 Çifteler 50 11 bin 611 Günyüzü 26 5 bin 154 Han 17 2 bin 18 İnönü 25 5 bin 542Mahmudiye296 bin 191Mihalgazi 122 bin 800Mihalıççık 597 bin 309 Odunpazarı 919297 bin 499Sarıcakaya 164 bin 86 Seyitgazi 6711 bin 193 Sivrihisar 9716 bin 632 Tepebaşı 831266 bin 575

Öfkeli teyze polis aracına bastonla saldırdı! Öfkeli teyze polis aracına bastonla saldırdı!
Yayları 'su borusu', okları 'ağaç dalı'Yayları 'su borusu', okları 'ağaç dalı'
ING Bank, Baba Sahne’nin ana sponsoru olduING Bank, Baba Sahne’nin ana sponsoru oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
seçim

En Çok Okunan Haberler

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

Mourinho'nun yeni adresi belli oldu

Mourinho'nun yeni adresi belli oldu

Ünlü anketçiden sürpriz yerel seçim analizi!

Ünlü anketçiden sürpriz yerel seçim analizi!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kayseri'den acı haber geldi

Kayseri'den acı haber geldi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ailesinden izinsiz aldığı araçta feci şekilde can verdi

Ailesinden izinsiz aldığı araçta feci şekilde can verdi

Yayları 'su borusu', okları 'ağaç dalı'

Yayları 'su borusu', okları 'ağaç dalı'

Kızılırmak Deltası'nda leylek varlığı artıyor

Kızılırmak Deltası'nda leylek varlığı artıyor

Son dakika! MİT ve TSK'dan PKK'nın lider kadrosuna ortak operasyon! Kritik isim vuruldu

PKK'nın lider kadrosuna hava harekatı! Kritik isim vuruldu

Parayı gizledikleri yer 'yok artık' dedirtti

Parayı gizledikleri yer 'yok artık' dedirtti

Kadıköy Fikirtepe'de korkutan yangın!

Kadıköy Fikirtepe'de korkutan yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.