Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan 2 şüpheli Eskişehir'de yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir ve Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında yakalama çıkartılan meslekten ihraç edilen polis memuru Y.A. ile Ç.B'yi yakaladı.
Gözaltına alınan 2 şüpheliden Ç.B'nin örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirlendi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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