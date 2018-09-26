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Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 10:15 | Son Güncelleme

Haklarında yakalama kararı çıkartılan 2 şüpheli gözaltına alındı

ESKİŞEHİR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan 2 şüpheli Eskişehir'de yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir ve Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında yakalama çıkartılan meslekten ihraç edilen polis memuru Y.A. ile Ç.B'yi yakaladı.

Gözaltına alınan 2 şüpheliden Ç.B'nin örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirlendi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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2 şüpheli Eskişehir FETÖ gözaltı

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