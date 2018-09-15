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Eskişehir'de gökyüzü renklendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 19:03 | Son Güncelleme

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK ve Türkiye'nin ilk sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener'in yanı sıra yerli ve yabancı akrobasi pilotları, "Sivrihisar Hava Gösterileri 2018"de izleyicileri büyüledi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde gerçekleştirilen ve 2 gün sürecek "Sivrihisar Hava Gösterileri 2018" başladı.

Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Sivrihisar Uluslararası Hava Gösterileri 2018"de milli akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk ile kızı, ülkenin ilk sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, Alman akrobasi pilotu Tim Tibo, ABD'li akrobasi pilotu Mark Murphy, İngiliz pilotlar Bob Pooler ile Lee Proudfoot ve İngiliz helikopter pilotu Martin Lovell, gösterileriyle seyircilere unutulmaz anlar yaşattı.

Paramotor ve paraşüt, model uçak ve helikopter, planör ile gyrocopter gösterilerinin yanı sıra Türk Hava Kuvvetlerinin sahip olduğu modern ve yüksek performanslı F-16 uçağının kabiliyetlerini, kullanımı için gereken yüksek seviyedeki bilgi ve beceriyi izleyiciye gösteri şeklinde sunan SOLOTÜRK izleyenleri adeta büyüledi.

Dünyada uçar durumda sadece 3 adet bulunan efsane deniz uçağı "CATALINA" da Sivrihisar Hava Gösterileri'nde havacılık tutkunlarına gösteri sundu.

Gösterileri, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan da izledi.

"Sivrihisar Hava Gösterileri 2018" yarın gerçekleştirilecek kapanış seremonisiyle sona erecek.

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Eskişehir Semin Öztürk Şener Sivrihisar Solotürk

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