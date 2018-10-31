ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), Anadolu Üniversitesi (AÜ) ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle "inme" olarak bilinen beyin krizi konusunda farkındalık yaratmak ve halkın bilinçlenmesini sağlamak amacıyla "İnmeden kaçabilirsin" sloganıyla İnme Farkındalık Projesi başlatıldı.

ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Arslantaş, ESOGÜ Rektörlük Senato Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında, projeye ilişkin bilgi verdi.

İnme olarak da bilinen beyin krizinin saatler içinde beynin kanlanma yetersizliğiyle geri dönülmez şekilde hasar görmesine yol açtığını belirten Arslantaş, bu nedenle inmeye müdahalenin organize bir ekipçe hızla yapılması gerektiğini vurguladı.

ESOGÜ'nün 8 yıldır inme konusunda hizmet verdiğini aktaran Arslantaş, şöyle konuştu:

"Çevre il ve ilçelerdeki beyin krizi şüphesi olan hastalar ilk 4-5 saat içinde, diğer hastanelere uğramadan ESOGÜ bünyesindeki Bölgesel İnme Merkezine sevk ediliyor. Merkezde 7 gün 24 saat prensibiyle çalışılıyor. Dünyanın pek çok yerinden nöroloji uzmanları, ESOGÜ'de gerçekleştirilen sertifikasyon programı çerçevesinde en az bir yıl İnme Merkezi Koordinatörü Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir'in yanına gelerek eğitim alıyor. Daha sonra gittikleri yerlerde inme merkezlerini kuruyorlar. Kamuoyunun da inme konusunda bilinçlenmesi için AÜ ile İnme Farkındalık Projesi'ni başlattık. Bu proje gerçek bir takım çalışması. İnme konusunda saatler çok önemli. Hasta en yakın sağlık kuruluşuna değil, inme merkezleri olarak görev veren yerlere ulaştırılmalıdır. Bu konuda da 112 Acil Servis birimleri tek rehberdir. "