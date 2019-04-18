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Eskişehir'deki cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 12:03 | Son Güncelleme

Kent merkezinde çıkan kavgada tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdüğü iddia edilen zanlı polise teslim oldu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 14 Nisan'da yaşanan bıçaklı kavgada bir kişinin ölümüne neden olduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hoşnudiye Mahallesi'nde 2 grup arasına küfretme meselesi yüzünden çıkan kavgada, Nahit Katıoğlu'nu (27) bıçakla öldürdüğü iddia edilen Hakan Yağız A'nın (18) yakalanması için çalışma başlattı.

Hakan Yağız A, olaydan 4 gün sonra kent merkezindeki Çarşı Polis Merkezi Amirliği'ne giderek teslim oldu.

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