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Eskişehir'deki FETÖ/PDY davalarında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 14:44 | Son Güncelleme

Terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla 2 ayrı davada yargılanan 2 sanık, hapis cezalarına mahkum edildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla 2 ayrı davada yargılanan 2 sanığa hapis cezaları verildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, silahlı terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla yargılanan tutuksuz sanık Gülcan İskender ile avukatı katıldı.

Suçlamaları reddeden sanık, "Bilerek ve isteyerek örgüt üyesi olmadım. Eşim tutuklu. Aynı suç kapsamında hüküm aldı. Küçük çocuğumuz var. Zor bir hayat yaşıyoruz. Beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Gülcan İskender'i, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapse mahkum etti.

Öte yandan 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki başka bir davada yargılanan tutuksuz sanık Tuğba Altın'a ise "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

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