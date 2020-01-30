HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eskişehir'deki uyuşturucu davasında karar

Eskişehir'deki uyuşturucu davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 14:33 | Son Güncelleme

Uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 2'si tutuklu 7 sanıktan 4'üne 8 yıl 4 ay ile 15 yıl 7 ay arasında değişen hapis cezaları verildi - Davada 3 sanık beraat etti

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 2'si tutuklu 7 sanıktan 4'ü, 8 yıl 4 ay ile 15 yıl 7 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına 2'si tutuklu 5 sanık ile avukatları katıldı, 2 tutuksuz sanık ise duruşmaya gelmedi.

Son sözleri sorulan sanıklar, suçsuz olduklarını iddia ederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklu sanıklar Han Aygür ve Sascha Ender'i 15 yıl 7'şer ay hapse mahkum etti.

Tutuksuz sanıklardan Murat Bartan'ı 10 yıl 5 ay hapisle cezalandıran heyet, Ozan Özkan'a ise 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Heyet, tutuksuz yargılanan 3 sanığın beraatine hükmetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince geçen yıl düzenlenen operasyonda yakalanan 7 zanlıdan 2'si tutuklanmış, 5'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sol gözünüz seğiriyorsa...Sol gözünüz seğiriyorsa...
PARTNER Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı
Şişli'deki mucize kurtuluşla ilgili yeni detaylar!Şişli'deki mucize kurtuluşla ilgili yeni detaylar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dava Eskişehir karar mahkeme uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Durdurulamıyor! Ölü sayısı 170'e yükseldi

Durdurulamıyor! Ölü sayısı 170'e yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan bahsetmişti! İşte o briket evler

Cumhurbaşkanı Erdoğan bahsetmişti! İşte o briket evler

Kobe'ye 'tecavüzcü' demişti! Ünlü oyuncudan yeni açıklama

Kobe'ye 'tecavüzcü' demişti! Ünlü oyuncudan yeni açıklama

Cimbom'a Belhanda için yeni teklif

Cimbom'a Belhanda için yeni teklif

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

'8 büyüklüğünde olabilir! Tsunami riski var'

'8 büyüklüğünde olabilir! Tsunami riski var'

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MHP Lideri Bahçeli'den 'Yüzyılın Anlaşması'na sert tepki

Bahçeli'den sert tepki: Sabotajdır!

Son dakika: Akdeniz'de deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Akdeniz'de deprem!

Son dakika! Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı

Şişli'deki mucize kurtuluşla ilgili yeni detaylar!

Şişli'deki mucize kurtuluşla ilgili yeni detaylar!

AKUT’un 'Güvendeyim' uygulamasına depremden sonra ilgi

Elazığ depreminin ardından herkes bu uygulamayı indiriyor

2020'nin ilk Milli Güvenlik Kurulu toplandı

2020'nin ilk MGK'sı toplandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.