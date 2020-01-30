Eskişehir'deki uyuşturucu davasında karar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 2'si tutuklu 7 sanıktan 4'ü, 8 yıl 4 ay ile 15 yıl 7 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına 2'si tutuklu 5 sanık ile avukatları katıldı, 2 tutuksuz sanık ise duruşmaya gelmedi.

Son sözleri sorulan sanıklar, suçsuz olduklarını iddia ederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklu sanıklar Han Aygür ve Sascha Ender'i 15 yıl 7'şer ay hapse mahkum etti.

Tutuksuz sanıklardan Murat Bartan'ı 10 yıl 5 ay hapisle cezalandıran heyet, Ozan Özkan'a ise 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Heyet, tutuksuz yargılanan 3 sanığın beraatine hükmetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince geçen yıl düzenlenen operasyonda yakalanan 7 zanlıdan 2'si tutuklanmış, 5'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

