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Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 16:05 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı

Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün düzenlenen operasyonda yakalanan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 2'si savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 2'si ise çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Polis ekiplerince dün düzenlenen operasyonda zanlıların evinde, 231,17 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 74 sentetik uyuşturucu hap, 1,37 gram esrar ele geçirilmişti. Yakalanan 6 kişiden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

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Eskişehir skunk uyuşturucu

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