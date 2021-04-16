Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon final tarihi belli oldu | EDHO ne zaman final yapıyor?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, ATV’nin en beğenilen dizileri arasında yer alıyor. 6 sezondur izleyici karşısına çıkan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO), sezon bitimi için tarihini açıkladı. Geçtiğimiz 2020 senesinde pandemi sebebiyle Nisan ayında sezon finali yapan EDHO, gazeteci Birsen Altuntaş’ın sosyal medyadan açıkladığı habere göre, bu sene Haziran ayının başında sezon finali yapıyor.

EDHO FİNAL Mİ YAPIYOR?

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı habere göre ATV’nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 6. Sezon finalini Haziran ayının başında veriyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ (EDHO) KONUSU

Çocuk denecek yaşta girdiği yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikayesi anlatılmaktadır. Yeraltı dünyasına giren her adam haksızlıklara başkaldırmaya yemin eder. Güçlenip zenginleştikçe kendisi bu haksızlıkların kaynağı olur…

Hızır Çakırbeyli sevda adamıdır… Sevmekten hiç kaçmaz… Sevilmeyi de pek sever…

Kardeşini, oğlunu, yeğeninin ve ailesinin diğer fertlerini de canından aziz tutar, onlar için fedakar bir “baba”dır…