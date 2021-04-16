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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon final tarihi belli oldu | EDHO ne zaman final yapıyor?

16.04.2021 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerinde Oktay Kaynarca’nın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde, Yunus Emre Yıldırımer, Sanem Çelik, Hüseyin Avni Danyal ve Ali Sürmeli gibi isimlerde yer alıyor. EDHO’nun oyuncu kadrosuna son olarak dahil olan usta oyuncu Ali İpin, yepyeni bir rol ile izleyici karşısına çıkıyor. Yaz sezonuna girilmesi ile beraber birçok dizi sezon finali veya final kararı alarak izleyiciye veda ediyor. Sezon finali yapan diziler arasına katılan EDHO, Haziran ayında izleyicilere veda ediyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon final tarihi belli oldu | EDHO ne zaman final yapıyor?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, ATV’nin en beğenilen dizileri arasında yer alıyor. 6 sezondur izleyici karşısına çıkan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO), sezon bitimi için tarihini açıkladı. Geçtiğimiz 2020 senesinde pandemi sebebiyle Nisan ayında sezon finali yapan EDHO, gazeteci Birsen Altuntaş’ın sosyal medyadan açıkladığı habere göre, bu sene Haziran ayının başında sezon finali yapıyor.

EDHO FİNAL Mİ YAPIYOR?

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı habere göre ATV’nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 6. Sezon finalini Haziran ayının başında veriyor.

edho

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ (EDHO) KONUSU

Çocuk denecek yaşta girdiği yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikayesi anlatılmaktadır. Yeraltı dünyasına giren her adam haksızlıklara başkaldırmaya yemin eder. Güçlenip zenginleştikçe kendisi bu haksızlıkların kaynağı olur…

Hızır Çakırbeyli sevda adamıdır… Sevmekten hiç kaçmaz… Sevilmeyi de pek sever…

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Kardeşini, oğlunu, yeğeninin ve ailesinin diğer fertlerini de canından aziz tutar, onlar için fedakar bir “baba”dır…

Vefakar bir dosttur… Vazgeçilmez bir ağabeydir. Adil ve cömert bir reistir…

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Bu özellikleri onun sonu olacak yerde Hızır’ı yeraltı dünyasında da yüceltir… Sözüne güvenilir, daima iş yapılır bir adam haline gelmişken devletin radarına takılır…

Devlet kontrol etmek istediği gayri meşru faaliyetleri yürütmek için ondan iyi bir aday olmadığını düşünür… Bu Çakır’a en büyük olma teklifidir…

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atv Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Oktay Kaynarca Sanem Çelik Yunus Emre Yıldırımer

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