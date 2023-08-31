Esnaf kepenk indirdi, meydanlara çıktı! Suriye'deki Esad protestoları 2. haftasında: Göstericilerin elindeki döviz ve attıkları sloganlar dikkat çekti!

Suriye'nin güneyindeki Suveyda ilinde Şam yönetimi karşı protestolar devam ediyor. 2 haftadır devam eden protestolar yüzünden esnaf kepenk kapattı. Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın istifasının istendiği protestolar, 2 hafta önce Dürzi nüfusun yoğun olduğu Dera ve Suveyda illerinde başlayarak yayılmıştı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye ordusunun kontrolünde bulunan Suveyda'da 17 Ağustos'ta başlayan gösteriler, bugün de kent merkezindeki Kerame Meydanı'nda yönetim karşıtı sloganlarla sürdü.

ESAD'IN İSTİFASI İSTENDİ

Meydanda bir araya gelen protestocular, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'in istifasını istedi.

"Sonsuza kadar yaşasın özgür Suriye" ve "Hukuk ve eşit yurttaşlık devleti kurmak istiyoruz" gibi Arapça dövizler taşıyan yüzlerce gösterici, ülkenin kuzeybatısındaki İdlib iliyle dayanışma için "Beşşar, Rusya ve İran'la beraber defol" sloganı attı.

ESNAF KEPENK KAPATTI

Ayrıca kent merkezindeki halk, bugün de dükkanlarının kepenklerini indirerek gösterilere destek verdi.

Şam yönetiminin 16 Ağustos'ta aldığı akaryakıta zam kararından bir gün sonra Dera ile Suveyda illeri başta olmak üzere birçok noktada gösteriler başlamıştı. (AA)

