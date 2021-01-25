Esnaf ve sanatkarlara müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'ndan, AK Parti 7. Olağan Denizli, Mersin, Uşak il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
İnşallah 7. olağan büyük kongremizi salgının kontrol altına alınmasıyla milletimizle birlikte ve en coşkulu şekilde toplayabilmeyi ümit ediyoruz. Bu birliğimiz, beraberliğimiz inanıyorum ki bizleri 2023'e çok daha farklı taşıyacak. 2024 yerel seçimlerinden de çok daha güçlü bir şekilde çıkmamızı sağlayacak. 11 milyonu aşan üye sayısı, ana kademe yanında güçlü kadın ve gençlik kolları ile ülkemizin en geniş tabanlı partisi olarak bu konuda büyük avantaja sahibiz.
AK Parti'nin kurucusu da sahibi de milletimizin ta kendisidir. Önce gönül kazanacağız, sonra oy isteyeceğiz. Basın ve sosyal medya mecraları gönül kazanma faaliyetleri yürüttüğümüz siyasetimizin sadece tescil ve duyuru yeridir. Yapmamız gereken her bir insanımızın kapısını çalmak, kalplerde yer edinmektir. Genel merkezimiz layıkıyla çalışacak ki, il teşkilatlarımız şevkle sahaya çıksın. Genel başkanından sandık görevlisine ve üyesine kadar uzanan bu siyaset tarzı AK Parti'yi iktidara taşımıştır. Bu çizgiden uzaklaşırsak önce milletimizle gönül bağımızı zayıflatır ardından sandıktaki desteğimizi kaybederiz. Bugüne kadar binbir emekle oluşturduğumuz kazanımlara sahip çıkmak hem de Türkiye'yi çok daha ileriye taşımak için Cumhur İttifakı ve AK Parti'yi güçlü tutmalıyız.
En önemli rekabeti ana muhalefet partisi CHP ile yapmamız gerekiyordu. Üzüntüyle ifade etmek isterim ki, ana muhalefet aktörlerinin ve kadrolarının hiçbiri bizimle eser ve hizmet siyaseti yarışına girmemiştir. İşi küresel, ekonomik ve sosyal krizlerden doğal afetlere kadar ülkenin başının belaya girmesini dileyene kadar vardırmışlardır. Geçmişteki hiçbir aktör bugünkü CHP Genel Başkanı kadar karikatür bir görüntü sergilememiştir. Türkiye'de esasen CHP'ye ait bir siyaset yoktur. CHP diye bir parti olup olmadığı da tartışmalıdır. CHP hiç mi bir işe yaramıyor? Elbette bir görev var. Bu görevi bir teraziye benzetebiliriz. Bir kefesinde HDP var, diğer kefesinde İYİ Parti var. CHP'ye verilen vazife iki kefeyi dengede tutarak yarı gizli ittifakın bozulmasını engellemektir. Zat, kendisine karşı çıkan herkesi susturarak diktatörlüğün de dik alasını sergilemektedir. Bunlar yıllarca bizi tek adamlıkla suçladılar. Şu anda CHP'de olan nedir? CHP'de tek adamcağız siyaseti işliyor. Ülkemizde her genel başkanın partisinin başına bir geliş hikayesi vardır. Kasetle gelen tek genel başkan, bu zattır. Biz ne kadar eleştirirsek eleştirelim, ülkemizin ana muhalefet partisinin böyle bir duruma düşürülmüş olmasından samimi üzüntü duyuyoruz. Demokrasilerde muhalefet alternatif programları ile iktidarı adeta ateşleyen, daha çok çalışmaya sevk eden bir misyona sahip. Bırakın misyonu, sadece ülkenin ve milletin temel meselelerinde yerli ve milli duruş sergileyen bir ana muhalefeti bile arar olduk.
Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılan Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredileri 1 Ocak 2021-30 Haziran 2021 arası 6 aylık dönemde ödenmesi gereken taksitleri ertelenecektir. Hayırlı olsun.