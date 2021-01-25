Esnaf ve sanatkarlara müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'ndan, AK Parti 7. Olağan Denizli, Mersin, Uşak il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İnşallah 7. olağan büyük kongremizi salgının kontrol altına alınmasıyla milletimizle birlikte ve en coşkulu şekilde toplayabilmeyi ümit ediyoruz. Bu birliğimiz, beraberliğimiz inanıyorum ki bizleri 2023'e çok daha farklı taşıyacak. 2024 yerel seçimlerinden de çok daha güçlü bir şekilde çıkmamızı sağlayacak. 11 milyonu aşan üye sayısı, ana kademe yanında güçlü kadın ve gençlik kolları ile ülkemizin en geniş tabanlı partisi olarak bu konuda büyük avantaja sahibiz.

TEŞKİLATA ÇAĞRI VE UYARI

AK Parti'nin kurucusu da sahibi de milletimizin ta kendisidir. Önce gönül kazanacağız, sonra oy isteyeceğiz. Basın ve sosyal medya mecraları gönül kazanma faaliyetleri yürüttüğümüz siyasetimizin sadece tescil ve duyuru yeridir. Yapmamız gereken her bir insanımızın kapısını çalmak, kalplerde yer edinmektir. Genel merkezimiz layıkıyla çalışacak ki, il teşkilatlarımız şevkle sahaya çıksın. Genel başkanından sandık görevlisine ve üyesine kadar uzanan bu siyaset tarzı AK Parti'yi iktidara taşımıştır. Bu çizgiden uzaklaşırsak önce milletimizle gönül bağımızı zayıflatır ardından sandıktaki desteğimizi kaybederiz. Bugüne kadar binbir emekle oluşturduğumuz kazanımlara sahip çıkmak hem de Türkiye'yi çok daha ileriye taşımak için Cumhur İttifakı ve AK Parti'yi güçlü tutmalıyız.