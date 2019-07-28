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Esnaftan aldığı 30 kilogram altınla kayıplara karıştığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 09:17 | Son Güncelleme

Konya ve İstanbul'daki sarraf ve kuyumculardan, sattıktan sonra geri ödeme vaadiyle aldığı yaklaşık 30 kilogram altınla kayıplara karıştığı ileri sürülen şüpheli ile kız arkadaşı İstanbul'da yakalandı

Konya ve İstanbul'daki sarraf ve kuyumculardan, sattıktan sonra geri ödeme vaadiyle aldığı yaklaşık 30 kilogram altınla kayıplara karıştığı iddia edilen şüpheli ile kız arkadaşı İstanbul'da gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Meram ilçesindeki Bedesten Çarşısı'nda 7 yıldır kuyumculuk yapan M.G'nin geri ödeme vaadiyle aldığı altınları da alarak kaçtığı yönündeki şikayetler üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Polis, yaptığı araştırma ve incelemeler sonucunda M.G'nin, kız arkadaşı Ö.Y'nin İstanbul Beşiktaş'taki evinde olduğunu tespit etti. Oluşturulan özel ekibin İstanbul'da düzenlediği operasyonda M.G. ile Ö.Y. gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada ise bir miktar para, bilezik, küpe ve kolyeye ele geçirildi.

Konya'ya getirilen M.G. ile Ö.Y. sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüpheli M.G, burada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Öyle abarttığınız gibi 50 kilogram, 30 kilogram altın yok. Boşalttığım dükkan kendi dükkanım. İstediğim zaman açabilirim." dedi.

Musa G'nin ilk ifadesinde, kimseden altın toplamadığını, piyasaya olan borcu nedeniyle kendi dükkanındaki altınları alıp, İstanbul'a gittiğini, bir süre sonra tekrar Konya'ya dönmeyi planladığını söylediği öğrenildi.

Konya'da 7 yıldır kuyumculuk yapan M.G'nin, kent merkezi ile İstanbul'daki sarraf ve kuyumculardan, sattıktan sonra geri ödeme vaadiyle aldığı yaklaşık 30 kilogram altınla kayıplara karıştığı ileri sürülmüş, olayla ilgili 15 esnaf, 25 Temmuz'da savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
altın Konya kuyumcu sarraf

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