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  4. Esnaftan Kılıçdaroğlu'na ilginç karşılama! "Kırmızı halımız" yok dedi, montunu yere serdi

Esnaftan Kılıçdaroğlu'na ilginç karşılama! "Kırmızı halımız" yok dedi, montunu yere serdi

17.11.2021 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sabahın erken saatlerinde Ankara Hali'nde esnaf ziyareti yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Hali'nde esnaf ziyareti yaparak, esnafın dertlerini dinledi. Artan meyve sebze fiyatlarını yerinde inceledi.

Esnafı dinlemesinin ardından Kılıçdaroğlu, toptancılarla, esnaflarla ve vatandaşlarla kahvaltı yaptı.

"KIRMIZI HALIMIZ YOK" DİYEREK MONTUNU YERE SERDİ

Ziyaret sırasında bir esnaf, "Bizim kırmızı halımız yok" diyerek Kılıçdaroğlu'nun ayaklarının önüne montunu serdi. Kılıçdaroğlu, monta basmadan üzerinden adım attı. Kılıçdaroğlu'nun monta basmaması üzerine esnaflar alkışladı.

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Kemal Kılıçdaroğlu
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