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Esneme sadece bulaşıcı değildir... Esneme hakkında inanılmaz gerçekler

15.04.2022 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esneme genelde uykunun geldiğinin göstergesidir. İnsanlar arasında bulaşıcı olan esneme hakkında şaşırtıcı gerçekler bulunmakta. Esneme sadece insanlara has bir özellik olmamakla birlikte sürüngenler, bazı kuş türler ve birçok memeli de esner. İstem dışı bir hareket olan esneme, aynı zamanda bir yüz refleksidir.

Esneme sadece bulaşıcı değildir... Esneme hakkında inanılmaz gerçekler

Esneme ile ilgili araştırmalar çok eski zamanlara Hipokrat ‘a kadar gider. Hipokrat yaptığı araştırma sonucunda esnemenin kandaki kirli havayı temizlemeye yardımcı olduğu yönünde gözlemler yapmıştır. Esneme esnasında ağız iyice açılır ve ciğerlere çok miktarda hava çekilir sonrasında bu hava yavaşça verilir. Genellikle esneme sırasında gözler kapatılır ve gözler yaşarır. Bu esnada kulak zarları da gerilir. Esneme hareketine bazen vücudun gerilme hareketi de eşlik edebilir. Esneme hareketi ortalama 6 saniye sürer.

Esneme büyüleyici bir fiziksel durumdur ve bunun birçok nedeni vardır. Esneme kadar basit ve doğal bir şey hakkında 6 şaşırtıcı gerçek bulduk.

NEDEN ESNERİZ?

Yakın zamana kadar esnemenin beyni oksijenlendirdiği düşünülüyordu, ancak bu teori daha sonra rafa kaldırıldı. Esnemenin genellikle yorgun, sıkılmış, sıcak veya hasta olduğunuzda ortaya çıkan beyin sıcaklığındaki bir artış tarafından tetiklendiği düşünülmektedir. Esneme, uyanıklığı yeniden kazanmamızı sağlayan bir sıcaklık düzenleyici etkiye sahiptir. Esneme ayrıca kan akışını arttırır ve beyne daha soğuk kan akışını sağlar.

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İşte esneme hakkında muhtemelen daha önce duymadığınız 6 bilgi.

FETÜSLER DE ESNER

Esneyen en genç canlı, 11 haftalık bir fetüstür. Bebekler esner, bunu biliyorsunuzdur, ancak bulaşıcı esnemenin yaşamın ikinci yılına kadar başlamadığını kesinlikle bilmiyordunuz. Bunun nedenleri hala bilinmiyor.

ESNEME 6 SANİYE SÜRER

Yüksek sesle altıya kadar sayın. Bu altı saniye çok kısa sürmüyor, değil mi? Araştırmalar erkeklerin kadınlardan daha uzun süre esnediğini göstermiştir. İşin sırrı, erkek beyninin hacminin biraz daha büyük olması ve bu nedenle soğumasının daha uzun sürmesi gerçeğinde yatmaktadır.

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ESNEMEK BEYNİ SOĞUTUR

Araştırmalar, esnemenin beyin sıcaklığı ile ilişkili olduğunu gösteriyor. Esnemekle dengeli bir beyin ısısını koruruz. Araştırmalar, insanların yaz aylarında daha fazla esnediğini gösteriyor. Bu, esnemenin beyni soğuttuğu düşünüldüğünde, doğal bir mekanizma olarak öne çıkıyor.

AKCİĞERLERİN ALT KISMI ESNEMEYİ SEVER

Dinlenirken veya pasif bir şey yaparken vücudun bütün bir akciğere ihtiyacı olmaz. Esnemekle, istirahat halindeyken fonksiyonel olması için havanın akciğerlerin alt kısmına girmesine izin veririz. Akciğerler ve esneme arasındaki bu bağlantı tam olarak çözülememiştir.

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KÖPEKLER BİZİMLE ESNER

Bir köpeğe bir aile üyesi gibi davranırsanız, köpeğin sizinle çok şey yaptığını bilirsiniz. Araştırmalar, sahiplerinin esnemesini duyan köpeklerin esnemeye başladığını gösteriyor.

ESNEMEK İNSANLAR ARASINDA BULAŞICIDIR

Şu anda etrafınızda insanlar var mı? Esnemeyi deneyin. Esnedikten sonra etrafa bakın. Sizin esnediğinizi görenlerin yarısı da esneyecektir, tıpkı gülmenin bulaşıcı olması gibi. Esnemenin neden bulaşıcı olduğunu kimse bilmiyor ama bulaşıcı olduğu biliniyor. Bu metni okurken esnediniz mi? Kaç sefer? Metni yazarken 40 kez esnedik.


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