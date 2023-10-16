Esra Erol bile şaşırdı, bu kadarına da pes! 40 yaş küçük sevgilisi tarafından dolandırıldı! Tüm koyunlarını ve servetini sattı

Yayında işlediği konular ve konukları ile gündemden düşmeyen Esra Erol'da programına bu defa 70 yaşındaki Mehmet amcanın başından geçenler damga vurdu. Mehmet Karaçete "Dolandırıldım" iddiası ile Esra Erol'un canlı yayınına katılarak yardım istedi.

Kendisinden 40 yaş küçük Nurcan Avşar tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldığını dile getiren Karaçete anlattıklarıyla herkesi şaşırttı. Mehmet Karaçete, 30 yaşındaki Nurcan için tüm serveti olan koyunlarını sattığını söyledi.

40 milyarlık altın aldığını dile getiren Mehmet Karaçete, "Nurcan ve ailesi beni rehin aldı. Nurcan internet bankacılığından 45 Milyar para çekmiş." diyerek üzerinde yüklü miktarda borç olduğunu ifade etti.

Mehmet amcayı dolandırdığı iddia edilen Nurcan Avşar ise canlı yayına bağlanarak, "Ben Mehmet Bey'e bakıcı olarak gittim, evlilik ve dolandırma söz konusu değildir" dedi.

Daha sonra canlı yayına Nurcan Avşar ile Mehmet Karaçete'nin dini nikahını kıyan Ali bey katıldı. Ali bey gerçek bir imam olmadığını Mehmet beyin isteği üzerine nikah kıydığını söyledi. Nurcan Avşar ise 'Şahitsiz nikah olur mu? Bu beyefendi yalan söylüyor. Ben bu beyefendiyi görmedim bile' ifadelerini kullandı.

Esra Erol ise tüm bu yaşananlar karşısında 'Nurcan gerçekten bu söylediğine inanıyor musun? Siz bu dini nikahı kıydınız' diyerek isyan etti.

