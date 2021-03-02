Esra Erol Zeynep olayı ne? Esra Erol Zeynep itirafı!

ATV ekranlarına yayınlanan Esra Erol'da programında yaşananlar izleyenleri dehşete düşürdü. Esra Erol'da Zeynep Şenel olayı sosyal medyanın gündemine oturdu. Kızını aramak üzere yayına katılan anne Gürcünaz, kızının kaybından endişe duyuyordu. Esra Erol ekibi tarafından ortaya çıkarılan Zeynep ise kısa sürede bulundu. Fuhuş çetesine karıştığı yönündeki iddialara cevap veren Zeynep'in büyük itirafı ise izleyenleri adeta şok etti. Peki, Esra Erol'da Zeynep olayı nedir? İşte, detaylar...

Esra Erol'da Zeynep'ten büyük itiraf

Esra Erol canlı yayın sırasında Zeynep Şenel hakkındaki iddialara yanıt verdi. Anne Gürcünaz tarafından aranan Şenel'in, kadın ticareti yapan bir çetenin yanında olduğu ortaya çıktı. Yapılan suçlamaların ardından Zeynep ve iddiaların tarafı olan Aysel, Esra Erol canlı yayını sırasında yüzleştirildi.

Tüm suçlamaları reddeden Aysel ve Zeynep yayın sırasında gergin anlar yaşadı. Annesine karşı kötü tavırları ile dikkat çeken Zeynep'ten ise beklenen itiraf geldi. Canlı yayında Aysel'in "Zeynep ile haftada 700 lira karşılığında anlaştık" demesinin ardından Zeynep, "kadın ticareti yapan çetenin patronları Aysel ve İsmail'dir" iddiasında bulundu. Tüm bu iddiaların ardından Aysel, İsmail ve suçlamaların bir diğer tarafı olan Halil ifade vermek üzere emniyete götürüldü.

