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Essential Phone Android Q ile tanışacak!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.09.2018 09:15 | Son Güncelleme

Android 9.0 Pie ile çok yakında tanışacak olan Essential Phone Android Q güncellemesini de alacak. Android’in kurucusu Essential Phone’un güncelleme desteği ile rakiplerine adeta göz dağı veriyor.

Essential Phone Android Q ile tanışacak!

Android’in kurucusu Andy Rubin, geçtiğimiz yıllarda dünyanın ilk çentikli ekranlı telefonu olan Essential Phone ile karşımıza çıkmıştı. Yüksek fiyatı ve pazarlama stratejisinde yapılan hatalardan dolayı başarılı olamayan Essential Phone, sürpriz bir şekilde Android Pie sürümünün beta testlerine katılma hakkına erişmişti.

Android 9.0 Pie ile çok yakında tanışacak olan Essential Phone için bugün ilginç bir açıklama daha yapıldı. Google’ın 2019‘da tanıtacağı ve isminin Android Q olacağı yeni güncellemesi Essential Phone’a da gelecek. Güncelleme konusundaki başarısı ile gönüllerde taht kuracak olan Essential Phone’un, yeni versiyonunun ne zaman çıkacağı bilinmiyor.

Ancak Essential firmasında yaşanan yönetim sorunlarından dolayı Essential Phone 2 olarak beklenen telefonun 2019 yılına sarkacağı söyleniyor. Umarız Essential cephesindeki sorunlar en kısa sürede çözülür ve 2017’de çıkan telefonuna Android Q verecek olan firma hakettiğini yaşar.

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Anahtar Kelimeler:
android Essential Phone güncelleme

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