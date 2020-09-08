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  4. Eşsiz bir an! Hubble Uzay Teleskobu bu kez yıldız kümesini görüntüledi

Eşsiz bir an! Hubble Uzay Teleskobu bu kez yıldız kümesini görüntüledi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.09.2020 16:06 | Son Güncelleme

Hubble Uzay Teleskobu, bu kez Büyük Macellan Bulutu yakınındaki 'NGC 1805' yıldız kümesini yakaladı. Geçtiğimiz günlerde süpernova dalgasını kayda alan 30 yıllık Hubble Uzay Teleskobunun çektiği yıldız kümesi fotoğrafı tek kelime ile eşsiz görünüyor.

Eşsiz bir an! Hubble Uzay Teleskobu bu kez yıldız kümesini görüntüledi

Hubble Uzay Teleskobu, 30 yıllık aktif çalışma süresi boyunca yüzlerce fotoğraf yakaladı ve bu fotoğraflar ile uzay hakkında biraz daha bilgilenmemizi sağladı. NASA'nın Avrupa Uzay Ajansı ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü ile ortaklaşa geliştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, son olarak Dünya'nın binlerce ışık yılı uzağında gerçekleşen bir süpernova paylaşımından arda kalan turuncu şeridi görüntülemişti. Birçok kişi bu fotoğrafın yakında emekli olacak olan Hubble Uzay Teleskobu'nun son fotoğrafı olacağını düşünüyordu. Ancak Hubble yıldız kümesi fotoğrafı ile onları yanılttı.

HUBBLE NGC 1805 YILDIZ KÜMESİNİ FOTOĞRAFLADI

Büyük Macellan Bulutu yakınlarında bulunan 'NGC 1805' adlı yıldız kümesi, Hubble Uzay Teleskobu tarafından fotoğraflandı. Sayamayacağımız kadar çok yıldızın, aralarında neredeyse mesafe bırakmayacak şekilde bir araya gelmesiyle oluşan yıldız kümesi, oldukça etkileyici görünüyor. Yıldızların birbirlerine yakın olması ise bir gezegen oluşması ihtimalini ortadan kaldırıyor.

Hubble NGC 1805

HEDEF DAHA FAZLA BİLGİ ELDE EDEBİLMEK

Hubble yıldız kümesi fotoğrafı için bilim insanları umutlu. Onlar, Hubble'ın fotoğrafladığı yıldız grubunu inceleyerek yıldızların nasıl oluştuğuna dair daha fazla bilgi öğrenmeyi hedefliyor. Umarız ki bilim insanlarının incelemesi sayesinde yıldızlar hakkında daha fazla bilgi sahibi olabiliriz.

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