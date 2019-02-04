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Estetik ameliyat sonrası rahatsızlanan genç kız hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 09:11 | Son Güncelleme

Adana'da özel bir hastanede burnundan estetik ameliyat edilen 23 yaşındaki Leyla Sönmez, rahatsızlanması nedeniyle alındığı yoğun bakımda yaşamını yitirdi

Adana'da özel bir hastanede burnundan estetik ameliyat edilen 23 yaşındaki Leyla Sönmez bir süre sonra rahatsızlanması nedeniyle alındığı yoğun bakımda hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, daha rahat nefes alabilmek için 29 Ocak'ta özel bir hastanede burnundan estetik ameliyatı olduktan sonra rahatsızlanan üniversite öğrencisi Leyla Sönmez, kaldırıldığı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi yoğun bakım bölümünde yaşamını yitirdi.

Genç kızın cenazesinin, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırılacağı belirtildi.

Sönmez’in babası Ali Haydar Sönmez, yaptığı açıklamada, kızının ameliyattan çıkar çıkmaz ateş, şiddetli karın ağrısı ve karın şişliği sorunları yaşadığını öne sürmüş, kızının durumunun ağırlaşması üzerine önce Adana Şehir Hastanesine, sonra da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine sevk edildiğini kaydetmişti.

Sönmez, kızının ameliyat sonrası karnının ağrıdığını belirtmiş, doktora sorduklarında ise kendilerine geçeceğini söylediğini iddia etmişti.

Öte yandan Sönmez, estetik ameliyatı yapan doktor hakkında hukuki yollara başvurarak suç duyurusunda bulunduklarını bildirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
adana ameliyat.genç kız estetik ölüm üniversite

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