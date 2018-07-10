KADIN

Estetik bağımlılığının böylesi! ''Ameliyatlar beni öldürecek ama tabutumda iyi görüneceğim''

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2018 14:43 | Son Güncelleme

İngiltere Doğu Sussex'te yaşayan 43 aşındaki Aimi Veness, tam bir estetik bağımlısı. Estetik operasyonlar için 500 bin TL'nin üzerinde harcama yapan Aimi, ''bağımlılığımın beni öldüreceğini biliyorum. Ama bu sorun değil. Tabutumda iyi görünmek önemli. Sürekli acı içinde yaşamak iyi görünmeye değer'' diye konuşuyor.

Estetik bağımlılığının böylesi! ''Ameliyatlar beni öldürecek ama tabutumda iyi görüneceğim''

Cildinin genç görünmesi için yasadışı hormon enjeksiyonları kullandıktan sonra fibromiyalji teşhisi konan ve sürekli bir acı içinde yaşayan Veness, tüm bu acıların iyi görünmeye değer olduğunu düşünüyor.

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20 bin TL'ye burun operasyonu, göz kapağı ameliyatı ve dudak dolgusu, 22 bin TL'ye göz altı yanak dolgusu ve sayısız botoks yaptırmasına rağmen hala estetik operasyonlara hız kesmeden devam edeceğini söyleyen Aimi, ''tüm yaşadığım acılar ve ilaçlar sadece güzel görünmek için. Sadece ameliyattayken acı çekmiyorum.

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Verdikleri ağrı kesiciler sayesinde kendimi mucize kadın gibi hissediyorum. Göğüslerimdeki implantlarda sızıntı var. Doktorlar bunlardan kurtulmamı aksi halde ölebileceğimi söylüyorlar. Ancak ben onlarsız yaşayamam.

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Sadece bir tane hayatım var. Ve beni öldürecek çok şey var, hayat çok kısa. Böyle mutluyum. Ölsem bile tabutumda iyi görünmeliyim'' diye konuşuyor.

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Altı hafta önce Türkiye'de popo dikleştirme operasyonu geçiren Aimi yakın zamanda göğüslerinden bir operasyon daha geçirecek. 50 yaşında ise yüz germe ameliyatı olacak.

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*Fibromiyalji: Yaşam kalitesini ciddi derecede bozan fibromiyalji; tükenmişlik sendromu, kronik ağrı sendromu veya kronik yorgunluk sendromu olarak tanımlanabilir. Yaygın kas ağrıları, baş ağrısı, yorgunluk, bitkinlik, halsizlik, uyku düzensizlikleri ve bazen de spastik kolit dediğimiz tuvalete çıkma problemlerinin eşlik ettiği kronik bir hastalıktır.

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Anahtar Kelimeler:
Aimi Veness estetik bağımlılığı

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