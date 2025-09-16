Estetik dünyasında yeni trend: Kadınlar bu estetik için binlerce lira ödüyor!

Günümüzde estetik dolgular, yüz bölgesinden dudaklara kadar her yerde kullanılıyor. Ancak son yıllarda popülerliği artan bir uygulama var: labia dolgunlaştırma.

Dr. Shazia Malik, bu minimal invaziv prosedürde hyaluronik asit veya yağ gibi dermal dolguların labia majora’ya (vulvanın dış dudakları) enjekte edilerek hacim, pürüzsüzlük ve simetri sağlandığını belirtiyor. Amaç, vulvanın daha dolgun ve estetik bir görünüme kavuşması.

‘OZEMPİC VAJİNA’ NEDEN ORTAYA ÇIKTI?

Kilo verme ilaçları kullanan kadınlar, hızlı kilo kaybı sonrası vulvalarında sarkma ve hacim kaybı fark etti. Plastik cerrah Dan Marsh, “Çok fazla yağ kaybı olduğunda, labialar boşalır ve gerilir, tıpkı kilo veren insanların fazla deriyle kalması gibi. Özellikle son 12 ayda, hastaların fazla deri sorununu çözmenin yollarını aramasında artış yaşanıyor" dedi.

NEDEN LABİA DOLGUNLAŞTIRMA?

Dr. Malik’e göre, yaşlanma, kilo kaybı veya doğum gibi faktörler labiaların sönük veya sarkık görünmesine neden olabilir. Bu durum, bazı kadınlarda özgüven kaybına yol açıyor. Labia dolgunlaştırma, estetik iyileştirmenin yanı sıra sürtünme kaynaklı rahatsızlıkları azaltabilir ve samimi durumlarda özgüveni artırabilir. Ancak sosyal medya platformlarının dayattığı gerçekçi olmayan vücut standartları, bu talebi körüklüyor. Melbourne Üniversitesi’nin araştırması, 13 yaşındaki kız çocuklarının bile vajinalarının görünümü hakkında endişelendiğini gösteriyor.

RİSKLER VE FAYDALAR NELER?

Faydalar:

Daha dolgun, genç ve simetrik bir görünüm.

Minimal invaziv, kısa iyileşme süreci.

Labioplastiye göre daha az riskli.

Riskler:

Enjeksiyon bölgesinde şişlik, morarma veya tahriş.

Alerjik reaksiyonlar veya dolgu malzemesinin kayması.

Nadir de olsa enfeksiyon veya doku hasarı.

Dr. Malik, kalifiye bir cerrah seçmenin riskleri en aza indireceğini vurguluyor ve işlemin kişisel tercihe dayalı olması gerektiğini söylüyor: “Toplumsal baskılar veya gerçekçi olmayan beklentiler için değil, kendi isteğinizle yapmalısınız.”

NE KADAR POPÜLER?

Estetik cerrah Gerard Lambe, labia dolgunlaştırma talebinde %20’lik bir artış gözlemlediğini belirtiyor. Geçen yıl 42 işlem gerçekleştiren Lambe, kadınların çoğunun toplumsal baskıdan değil, fiziksel rahatlık ve özgüven için bu yola başvurduğunu söylüyor. Özellikle doğum veya menopoz sonrası doku elastikiyetinin azalması, bu prosedürü cazip kılıyor.

TOPLUMSAL BASKI VE GERÇEKLİK

Dr. Malik, “Her vajina benzersizdir; ‘mükemmel’ bir görünüm diye bir şey yoktur” diyerek toplumsal baskıların ve yanlış bilgilendirmenin bu trendi etkilediğini belirtiyor. Podcast sunucusu Caitlin’in sözleri ise bu kişisel tercihi özetliyor: “Ben her değişikliğe varım, yeter ki ‘benim için’ olsun.”

Labia dolgunlaştırma, estetik ve fonksiyonel faydalar sunarken, uzmanlar bu tür işlemlerin bilinçli ve kişisel nedenlerle yapılması gerektiğini vurguluyor.