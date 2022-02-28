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Estetik için para harcamayın! Havuç maskesi ile cildinizde botoks etkisi yaratın!

28.02.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıkça tükettiğiniz bazı sebze ve meyvelerin, sağlık için olduğu kadar cilt için de etkili olduğunu biliyor muydunuz? Havuç da onlardan biri. Üstelik yaşın ilerlemesiyle beraber cildin bazı bölgelerinde oluşan kırışıklıklardan kurtulmak için tek çıkış yolu gibi görünen botoksun yerine kullanılabiliyor. Kırışıklıklardan kurtulmak için havuç maskesi hem pratik hem doğal bir çözüm.

Estetik için para harcamayın! Havuç maskesi ile cildinizde botoks etkisi yaratın!

Yorgunluk, beslenme şekli, yaşın ilerlemesi gibi genetik ve fiziksel faktörler; ciltte kırışıklık ve sarkma gibi sorunlar ortaya çıkarabilir. Bu cilt problemleri için botoks kullanılan en yaygın yöntemlerden biri. Yine de botoks kalıcı ve kesin bir çözüm değil. Ancak sebze ve meyveler, içerdikleri doğal vitaminler sayesinde cildi besleyerek kırışıklık gibi sorunlara kalıcı çözümler üretebilir. Pahalı işlemler yerine özellikle cilt için en yararlı vitaminlerden biri olan A vitamini deposu havuçla ışıl ışıl bir cilde kavuşabilirsiniz. "Peki havucu cildime nasıl uygulayacağım?" diye düşünüyorsanız bu yazımıza mutlaka göz atmalısınız!

HAVUÇ MASKESİ İLE BOTOKS ETKİLİ BİR CİLDE "MERHABA" DEYİN!

Cildinizde sivilcelerden ya da güneşten kalan lekeler varsa havuç maskesine bir şans vermelisiniz. Havuç maskesi, yalnızca lekelere karşı etkili değil, vücutta azalan kolajen üretimini artırarak yaşlanma belirtilerinin azalmasına da yardımcı oluyor. Bu özelliği ile herhangi bir kimyasal işlem uygulanmadan cildin daha dolgun görünmesine destek oluyor. Ayrıca maske canlılığını kaybetmiş ve ışıltısız ciltlere parlaklık kazandırıyor. Sivilce ve siyah noktaları azaltarak gözenekleri sıkılaştırıyor. Kısacası havuç maskesi ile cildinizi baştan aşağı kusursuz bir hale getirmeniz mümkün. Mucize maskenin tarifi ise şöyle:

MALZEMELER

  • 1 yemek kaşığı mısır nişastası

  • 1 yemek kaşığı az yağlı ekşi krema

  • 5 yemek kaşığı havuç suyu

HAZIRLANIŞI

  • Öncelikle yarım bardak su ile mısır nişastasını çözerek, eşit dağılıncaya kadar çırpın. Tencereye aldığınız bu homojen karışımın üzerine 100 ml kadar sıcak su ekleyerek soğumaya bırakın.

  • Soğuyan karışıma havuç suyunu ve ekşi kremayı ekleyerek karıştırın. Ancak bu sırada havuç suyunun taze sıkılmış olmasına dikkat etmelisiniz. havucu sıkma olanağınız yoksa rendeleyerek de kullanabilirsiniz.

  • Karışımınız iyice kıvam aldıktan sonra yüzünüze uygulayabilirsiniz. Yarım saat beklettiğiniz maskeyi ılık suyla duruladıktan sonra bakım rutininizdeki bir uygun bir ürünle cildinizi nemlendirebilirsiniz.


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