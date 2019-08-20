Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Yazar, "Estetik ve psikoloji bir bütün mü?" sorusunu tüm ayrıntılarıyla bizler için yanıtladı. Yapılan operasyonların amacı ne olursa olsun insan psikolojisi üzerinde önemli bir etkisi olduğu hiçbir zaman unutulmamalı.

Özgüven sorunu yaşayan, aynadaki görüntüsünden mutsuz olan, kendi ile barışık olmayan kişilerin estetik operasyonlarla bu ruh hallerini değiştirmesi mümkün. Bu nedenle estetik ve psikolojinin ayrılmaz bir ikili olduğu göz ardı edilemez.

BEĞENİLME ARZUSU VE TOPLUMSAL YARGILAR!

Kadın ya da erkek fark etmeksizin her yaştan insan beğenilmek ister. Kişinin kendini beğenmesi ve sevmesi ile birlikte toplumsal olarak kendisine belirlediği rol de olumlu yönde etkilenir.

Kendisini seven ve kendisine değer veren bir insan karşısındaki insanların da kendisini sevdiğine ve değer verdiğine inanır. Bu durum özellikle de çiftler arasında pek çok sorunun giderilmesine yardımcı olur.

Kişi hayal ettiği görünüme kavuşarak beğenilme arzusunda doyum sağlarken, aynı zamanda başta partneri olmak üzere yakın olduğu kişilerin de kendisine bakışının değişeceğine inanır. Bu noktada kişinin estetik operasyona hem ruhsal hem de fiziksel açıdan uygun olması ve estetik operasyondan beklentilerini gerçekçi bir şeklide oluşturması önemlidir.