KADIN

Estetik ve psikoloji bir bütün mü?

Prof. Dr. Şükrü Yazar Prof. Dr. Şükrü Yazar
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 20.08.2019 15:05 | Son Güncelleme

Estetik operasyonlar çoğu zaman insanların kendilerinde memnun olmadığı ve farklı görünmesini istediği fiziksel özelliklerini değiştirmeleri için yapılır. Elbette aynı zamanda kişinin daha sağlıklı olmasını ve yaşam kalitesini yükseltmesi de amaçlanır.

Estetik ve psikoloji bir bütün mü?

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Yazar, "Estetik ve psikoloji bir bütün mü?" sorusunu tüm ayrıntılarıyla bizler için yanıtladı. Yapılan operasyonların amacı ne olursa olsun insan psikolojisi üzerinde önemli bir etkisi olduğu hiçbir zaman unutulmamalı.

Özgüven sorunu yaşayan, aynadaki görüntüsünden mutsuz olan, kendi ile barışık olmayan kişilerin estetik operasyonlarla bu ruh hallerini değiştirmesi mümkün. Bu nedenle estetik ve psikolojinin ayrılmaz bir ikili olduğu göz ardı edilemez.

BEĞENİLME ARZUSU VE TOPLUMSAL YARGILAR!

Kadın ya da erkek fark etmeksizin her yaştan insan beğenilmek ister. Kişinin kendini beğenmesi ve sevmesi ile birlikte toplumsal olarak kendisine belirlediği rol de olumlu yönde etkilenir.

Kendisini seven ve kendisine değer veren bir insan karşısındaki insanların da kendisini sevdiğine ve değer verdiğine inanır. Bu durum özellikle de çiftler arasında pek çok sorunun giderilmesine yardımcı olur.

Kişi hayal ettiği görünüme kavuşarak beğenilme arzusunda doyum sağlarken, aynı zamanda başta partneri olmak üzere yakın olduğu kişilerin de kendisine bakışının değişeceğine inanır. Bu noktada kişinin estetik operasyona hem ruhsal hem de fiziksel açıdan uygun olması ve estetik operasyondan beklentilerini gerçekçi bir şeklide oluşturması önemlidir.

BAŞKASINA BENZEMEYE ÇALIŞMAYIN

Bazı durumlarda kişi abartılı veya aşırı olarak tabir edilebilecek estetik operasyonlar talep edebilir. Özellikle de ünlü birine veya hayran olduğu birine benzemek için çok sayıda estetik operasyon geçirmek isteyen kişilerin bu beklentilerinin ruhsal açıdan iyi değerlendirilerek uzun vadede geri dönüşü olmayan müdahalelerin yapılmadan önce gözden geçirilmesi elzemdir.

TÜKETİM TOPLUMUNDA ESTETİK

Teknolojinin faydaları saymakla bitmezken hayatımıza getirdiği bazı olumsuzlukları da göz önünde bulundurmamız gerekir. Özellikle sosyal medya platformları ve fotoğraf düzenleme araçları sayesinde insanlar sahip olmadıkları bir hayatı ve bedeni kendilerininmiş gibi gösterebiliyorlar.

Program ile düzenlenen görsellerin kusursuzluğu, bu fotoğrafların herkes tarafından çok beğenilmesi ve pek çok insanın da düzenleme programlarıyla kusurlarını örtmesi insanların güzellik algısını değiştiriyor. Bu algının değişmesi ile birlikte insanların kusursuz olma isteği de artıyor.

TREND VE MODAYA DEĞİL KİŞİYE ÖZEL YAKLAŞIM

Kimi zaman sosyal medya gibi platformlarda paylaşılan görüntülerin yanıltıcı popülerliği sebebiyle insanların estetik operasyonlara bakış açısını kendi beklentileri ve hedefleri değil, tüketim anlayışı şekillendiriyor. Bir dönem göğüslerini büyütmek isteyen bir kadın estetik algısının değişimi ile bu defa implanlatlarını çıkartmak isteyebiliyor.

Oysa estetik operasyonların trende ve modaya uygun değil kişinin kendi beklentilerine ve ihtiyaçlarına uygun olması gerektiği unutulmamalı. Bu nedenle de estetik operasyonların karar sürecinde kişinin beklentilerinin ve değişimin yaratacağı ruhsal etkinin muhakkak değerlendirilmesi gerekir.

Prof. Dr. Şükrü Yazar
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

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Anahtar Kelimeler:
estetik operasyon psikoloji ilişkisi estetik

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