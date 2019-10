Estonya'da altın madalya alan minik cimnastikçiler tarihe geçti

Şavkar Cimnastik Spor Kulübü'nün Başkan Yardımcısı Yalçın Aşkın, "Başarı kolay gelmiyor, çok çalışmak gerekiyor. Yarışma esnasında çocuklarla şöyle bir diyaloğum oldu ‘Yalçın amca birinci olursak ne yaparsın?' dediler. Ben de 'Ağlarım' dedim. Tabi o an yarışma esnasında heyecanlanıyorsunuz. Küçük çocuklar inanılmaz ve çok başarılı hareketler yapıyorlar. Tabi ki gözlerim doldu" diye konuştu. Aşkın, şunları anlattı:

"Estetik grup Cimnastik Türkiye’de olmayan bir branş biz bunu araştırdık. Estetik Cimnastik Dünya Federasyonu bizi davet etti. Budapeşte’de seyrettik ilk kez. Takım halinde yapıldığını gördük. Özellikle çalışma alanının çok uygun olduğunu ve alet kullanılmadığı için yükseklik alanının gerekmediğini, aynı zamanda takım halinde yapıldığı için çocukların kişisel gelişimlerini daha olumlu etkilediğini gördük bundan dolayı denemeye karar verdik. Her ilde cimnastik salonları cimnastik antrenörleri var aynı zamanda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bu konuda çok büyük projeleri var. Her ilde çocukların mutlaka cimnastik salonlarına gitmesi, okullarında her yerde cimnastik yapmalarını tavsiye ediyorum. Ben velilerimize genelde şunu söylerim 'Sağlam bir temel atmadan binayı bitirirseniz ufacık bir depremde yıkılır.' O yüzden çocuklara öyle sağlam temel atalım ki o çocuklar yıkılmasın."

'HAYALLER GERÇEK OLDU'

Antrenör Olga Aşkın ise Estetik Grup Cimnastik alanında 4 tane Dünya Kupası yapılıyor. Bu sene üçüncü Dünya Kupası küçük yaşlar için yapıldı. Hedefimiz bu yarışmada ilk üçe girmekti. Çünkü ondan önceki yarışmalarda her zaman finale gidiyorduk. Artık final bizi tatmin etmemeye başladı. Birinci gün yarıştıktan sonra en büyük puan bizimdi. Kızlar ilk önce inanmadı. Çünkü rakipler çok güçlüydü. Dünyada bilinen kulüpler ile yarıştık. Bizi kimse bilmiyordu. Masada hakemlik yapan hakemimiz bile yoktu. Hatta 17,30 puan almak bizim için çok büyük bir başarıydı. Rusya, Estonya, Finlandiya’yı geçmek kızlar için beş ay öncesine kadar bir hayaldi. Hayaller gerçek oldu" dedi.