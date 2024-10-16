'Et alamayanlar kuzu kessin' çıkışıyla hafızalara kazınan her sözüyle şaşırtan Mustafa Destici'ye AK Partili isimden şok: Büyük lokma ye büyük laf etme

AK Parti tarafından ortaya atılan vergi paketinde kredi kartı limiti 100 bin TL'yi aşanlardan aylık 750 TL savunma sanayi destek yardımı alınması planlanıyordu.

MUSTAFA DESTİCİ: "LİMİT DÜŞÜRENLERİN KARTLARINI İPTAL EDİN"

Büyük Birlik Partisi genel başkanı Mustafa Destici, kredi kartından 750 TL kesilmesini istemeyen vatandaşları vatan hainliğiyle suçlayıp 'Ülkemize ve milletimize yönelik tehditlere karşı, kahraman Türk Ordumuzu daha güçlü hale getirmek gayesiyle Savunma Sanayi için oluşturulacak olan ek fona, ayda sadece (yaklaşık bir paket sigara ya da lüks kafelerde bir bardak çay parası olan) 62.5 lira, yılda 750 lira vermemek için, kredi kartlarının limitlerini 100.000 liradan 99.000 liraya düşüren, yüksek gelirlere sahip, “savunma sanayimizin gelişmesine direnç oluşturmaya çalışan”, başta bir konserden milyonlar alan hayırsız sanatçılar ile dolarla maaş alan medya mensuplarının ve bunu yapan siyasetçilerin kredi kartlarını lütfen iptal ediniz.' açıklamasını yapmıştı.

DESTİCİ DAHA ÖNCE DE 'KASAPTAN ET ALMIYORUM KUZU KESTİRİYORUM' DEMİŞTİ

Mustafa Destici daha önce katıldığı bir televizyon programında hayat pahalılığıyla ilgili gelen soruya 'Ben kasaptan et almıyorum mesela kuzu kestiriyorum böyle çok daha ucuza geliyor' ifadelerini kullanmıştı.

AK Parti'de daha önce milletvekilliği yapan ve hali hazırda da AK Parti'de siyaset yapan Şamil Tayyar, kredi kartı vergi düzenlemesinin iptal edilmesinden sonra BBP lideri Mustafa Destici'yi hedef alarak sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

ŞAMİL TAYYAR: ATIP TUTANLAR NE OLDU? CUMHURBAŞKANIMIZ DA MI VATAN HAİNİ OLDU?

"İstatistiki veriler her ne kadar nesnel ölçüt sayılsa da yüklediğiniz anlama göre forma girer.

Gelir riski olmayan ve steril ortamda çalışan teknokrat, rakamları toplar, çıkarır, böler, çarpar, sonunda vergi paketini hazırlar.

O paketin toplumu nasıl toplayacağı, çıkaracağı, böleceği veya çarpacağını hesaplamaz.

İşte o hesabı siyasetçi yapar, çünkü topluma hesabı o verir.

Limiti 100 bin lirayı aşan kredi kartından 750 lira kesilmesi dahil o son vergi paketi, siyasi süzgeçten geçirilmeden meclise gönderilince doğan tepkileri göğüslemek Cumhurbaşkanımıza düştü.

Paket geri çekildi. 750 liralık kart ödemesi paketten tümden çıkarıldı.

Aklıselim bunu gerektirir. Doğrusu buydu.

Ne oldu şimdi?

Bu kararla Cumhurbaşkanımız da vatan haini, DEM’li, Yunan, Ermeni mi oldu?

Büyük lokma yutacaksın, büyük laf etmeyeceksin.

Lafın sonunda bir de küçük önerim olsun.

Toplum, yöneticilerden fedakarlık bekliyor, bedel öderken kamu konforundan vazgeçmezse güven duygusu aşınır.

Mesela, milletvekili, general, AYM/Yargıtay/Danıştay/Sayıştay üyesi gibi üst düzey görevden emekliye ayrılanlardan toplam 6 bin liralık bayram ikramiyesi kaldırılsın.

Bu öneriyi çeşitlendirebiliriz.

Esas olan, toplumla kamu yönetimi arasında yeniden güven köprüsünü inşa etmektir.

Bu başarıldığında bırakın vergiyi, bağış kampanyası düzenlensin daha fazlası toplanır.

Bu aziz milletin ferasetinden kimse şüphe duymasın.

Önce güven…"

BBP lideri Destici'nin kızının da mecliste yüksek maaşla işe girmesi kamuoyunda uzunca bir süre tartışılmıştı. Tepkilerin odağındaki Destici, Kübra Par'la yaptığı yayında kızının mecliste çalışması sorulduğunda ise sinirlenmişti. Konuyla ilgili kendini savunan Destici "Kendi personel ihtiyaçlarını, kendi usullerine göre... Meclis'in çünkü özel bir kanunu var. Dolayısıyla bu kanuna göre yapıyorlar. Detayına girmeden bu kanuna, yönetmeliğe göre işe girdiğini ifade edeyim" ifadelerini kullanmıştı. Destici o yayında Kübra Par'a sert çıkarak 'taraflı yayın yapıyorsunuz' demişti.