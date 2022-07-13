Et kadar protein içerir! Tahin helvasının tahmin bile edemeyeceğiniz faydaları

Tahin helvasının, sağlık açısından faydaları olduğu herkes tarafından biliniyor. Çeşitli vitamin, mineral ve antioksidan açısından zengin olan tahin helvası enerji kaynağı yiyeceklerin başında geliyor.

TAHİN HELVASI YEMEK NEYE İYİ GELİYOR

Cildi korur

Kemik gelişimini destekleyebilir

Emziren anneler için faydalıdır

Serbest radikal hasarlarını önler

Beyin sağlığına iyi gelebilir

Sindirim sistemine yardımcı olur

Saç dökülmesini önler

Hücrelerin onarımını sağlar

Et kadar protein içerir

Soğuk algınlığına karşı korur

Tansiyon ve kolesterolü düzenler

TAHİN HELVASININ FAYDALARI

Ülkemizde yeri ayrı olan tahin helvası genellikle kahvaltı sofralarında tercih edilir. Gün içinde enerji veren, faydalı bir atıştırmalık olarak ön plana çıkan tahin helvası kalsiyum açısından zengindir. İçeriğindeki kalsiyum sayesinde kemik gelişimini destekler.

Faydalı yağlar açısından zengin olan tahin helvası, bu özelliği sayesinde cildin korunmasına yardımcı olabilir. Tahin helvası antioksidanlar bakımından zengindir. Bu da vücudunuzdaki serbest radikal hasarını önlemeye yardımcı olabilir.

ET KADAR PROTEİN İÇERİR

Faydaları saymakla bitmeyen tahin helvasının içinde et kadar protein bileşikleri bulunuyor. Doğal bir kas geliştirme aracı olan protein, tahin helvasında yeteri kadar bulunur. Tahinli helvayı gönül rahatlığı ile beslenme listenize ekleyebilirsiniz. Şeker hastası olan kişilerin kullanmadan önce doktora danışması gerekir.

TAHİN HELVASI SÜT YAPAR MI?

Tahin helvası süt yapar mı sorusu en çok araştırılan konular arasındadır. Tahin helvası bazı uzmanlara göre emziren annelere faydalıdır. Bu sebeple emziren annelere tavsiye edilir.

KABIZLIĞA KARŞI ETKİLİ OLABİLİR

Kabızlığı gidermeye ve bağırsaktaki parazitleri yok etmeye yardımcı olabilir. Bu sayede sindirim sistemini güçlendirebilir.

Tahin helvasında bulunan fosfat, saç dökülmesi problemlerine iyi gelebilmektedir. Saçların daha güçlü ve sağlıklı görünmesini sağlar.

Vücuttaki kolesterolü düzenlemeye yardımcı olabilir. Kan lipid profillerini iyileştirmeyi sağlayabilir. Yüksek tansiyon probleminiz varsa tahin buna da yardımcı olabilir. Kan basıncını önemli ölçüde düşürebilir.



