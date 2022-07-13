Et kadar protein içerir! Tahin helvasının tahmin bile edemeyeceğiniz faydaları

Tahin helvasının, sağlık açısından faydaları olduğu herkes tarafından biliniyor. Çeşitli vitamin, mineral ve antioksidan açısından zengin olan tahin helvası enerji kaynağı yiyeceklerin başında geliyor.
Ülkemizde yeri ayrı olan tahin helvası genellikle kahvaltı sofralarında tercih edilir. Gün içinde enerji veren, faydalı bir atıştırmalık olarak ön plana çıkan tahin helvası kalsiyum açısından zengindir. İçeriğindeki kalsiyum sayesinde kemik gelişimini destekler.
Faydalı yağlar açısından zengin olan tahin helvası, bu özelliği sayesinde cildin korunmasına yardımcı olabilir. Tahin helvası antioksidanlar bakımından zengindir. Bu da vücudunuzdaki serbest radikal hasarını önlemeye yardımcı olabilir.
Faydaları saymakla bitmeyen tahin helvasının içinde et kadar protein bileşikleri bulunuyor. Doğal bir kas geliştirme aracı olan protein, tahin helvasında yeteri kadar bulunur. Tahinli helvayı gönül rahatlığı ile beslenme listenize ekleyebilirsiniz. Şeker hastası olan kişilerin kullanmadan önce doktora danışması gerekir.
Tahin helvası süt yapar mı sorusu en çok araştırılan konular arasındadır. Tahin helvası bazı uzmanlara göre emziren annelere faydalıdır. Bu sebeple emziren annelere tavsiye edilir.
Kabızlığı gidermeye ve bağırsaktaki parazitleri yok etmeye yardımcı olabilir. Bu sayede sindirim sistemini güçlendirebilir.
Tahin helvasında bulunan fosfat, saç dökülmesi problemlerine iyi gelebilmektedir. Saçların daha güçlü ve sağlıklı görünmesini sağlar.
Vücuttaki kolesterolü düzenlemeye yardımcı olabilir. Kan lipid profillerini iyileştirmeyi sağlayabilir. Yüksek tansiyon probleminiz varsa tahin buna da yardımcı olabilir. Kan basıncını önemli ölçüde düşürebilir.
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