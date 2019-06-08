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Etiyopya Başbakanıyla görüşen Sudanlı muhalifler gözaltında

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.06.2019 23:21 | Son Güncelleme

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile görüşen iki Sudanlı muhalif lider gözaltına alındı.Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed geçtiğimiz gün Sudan’a yaptığı ziyarette, Sudan Halk Kurtuluş Hareketinin Lideri İsmail Cellab ve grubun sözcüsü Mübarek Ardol ile bir araya gelmişti.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile görüşen iki Sudanlı muhalif lider gözaltına alındı.
Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed geçtiğimiz gün Sudan’a yaptığı ziyarette, Sudan Halk Kurtuluş Hareketinin Lideri İsmail Cellab ve grubun sözcüsü Mübarek Ardol ile bir araya gelmişti. Abiy Ahmed yaptığı açıklamada Sudan’ın askeri yöneticilerine ve sivil muhalefete kan dökülmeden demokratik adımların atılması için cesur olmaları gerektiğini söylemişti. Ancak Abiy’in ziyaretinden sonra iki muhalefet lideri de birkaç saat sonra gözaltına alındı.
Sudan Genelkurmay Başkanlığı önünde toplanan sivil halka ateş açılmış Pazartesiden beri yüzden fazla insan hayatını kaybetmişti. Tansiyonun artmasıyla Etiyopya Başbakanı Abiy, ülkeye gelerek diyalog kurulması için ön çalışmalarda bulunmuştu. Abiy’in ziyaretinden sonra Sudan Devlet Haber Ajansı, Sudan hükumetinin, Abiy Ahmed’e çabaları için teşekkür ettiğini açıklamıştı.

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