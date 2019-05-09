“Etiyopya Türk yatırımcılar için doğru adres”

ADDİS ABABA (AA) - Türkiye’nin Addis Ababa Büyükelçisi Yaprak Alp, hükümetin Türk şirketlerini Etiyopya’da büyümükte olan tarım ve gıda sektöründe daha fazla yer almaları için motive etmeyi sürdüreceğini söyledi.

Başkent Addis Ababa’da başlayan 3. Tarımsal Gıda ve Ambalaj Fuarı’nın açılışında konuşan Büyükelçi Alp, Etiyopya’nın büyüyen bir ekonomi olduğuna işaret ederek, tarım alanında iş yapan şirketler için büyük bir pazar potansiyeli barındırdığını belirtti.

Ülkede çalışan Türk şirketlerin tecrübe ve bilgi aktarımı yaptığını ifade eden Alp, “Etiyopya, Türk yatırımcılar için doğru bir adres ve bu yüzden onları desteklemeyi sürdüreceğiz.” dedi.

Türk Ticaret Bakanlığı’nın da destekçileri arasında olduğu, 18 ülkeden 150’den fazla üreticinin yer aldığı fuara çok sayıda Türk şirketi de katıldı.

Süt işleme makineleri üreten STK Makina’nın kurucularından Sabri Tecelli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirketin daha önce Etiyopya’da bir süt işleme tesisi kurduğunu ve fuara yeni anlaşmalar yapmak istedikleri için geldiklerini ifade etti.

Çikolata ve fırın makineleri üreten Memak’ın Dış Ticaret Müdürü Ahmet Akan ise şirket olarak ülkede iş fırsatlarını gördüklerini söyleyerek, ilgi gösteren potansiyel alıcılılarla görüşmelere de devam edeceklerini hatırlattı.

