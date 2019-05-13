Etiyopya’da binlerce ailenin iftar sofrası TDV ile bereketlendi

ADDİS ABABA (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan ayı vesilesiyle Etiyopya’daki ihtiyaç sahibi 3 bin 500 aileye gıda yardımı yaptı.

TDV, ülkenin Afar eyaletinde 2 bin 500, Oromiya eyaletinde de bin yoksul ve yerinden olmuş aileye kumanya dağıttı.

Oromiya’nın Sebeta bölgesinde bu sabah yapılan yardım çalışması Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlarken, engellilere ve yaşlılara dağıtımda öncelik tanındı.

Yardım çalışmasına katılan Türkiye’nin Addis Ababa Büyüklelçisi Yaprak Alp, burada yaptığı konuşmada, çok sayıda Türk sivil toplum kuruluşunun ramazan boyunca ülkeye geldiğini ifade ederek, "Türk halkı Etiyopya’yla el ele." ifadesini kullandı.

AA muhabirine açıklamada bulunan TDV Proje Yöneticisi Yüksel Zengin de çalışmada her yıl olduğu gibi mültecilere ve evini terk etmek zorunda kalanlara öncelik tanındığını ve dünya genelinde 100'den fazla ülkede ramazan yardımı yaptıklarını anlattı.

Etiyopya’da dağıtılan yardımların yaklaşık 75 ton olduğunu belirten Yüksel, "Buradaki Müslüman kardeşlerimizle ramazanın bereketini yaşamaya, onların dualarını ülkemize götürmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

- “Çocuğumu doyuracak param yok”

Kumanyasını alarak evinin yolunu tutan Tayyibe Ahmed ise her ramazan TDV’nin yaptığı yardımdan faydalandığını söyledi.

Çocuklarına tek başına baktığını kaydeden Ahmed, "Çocuklarımı doyuracak param yok. Allah bu yardımı yapanlardan razı olsun." dedi.

Ahmed, paketteki gıda ürünleriyle en az 2-3 aylık temel ihtiyaçlarını karşılayabileceklerini bildirdi.

