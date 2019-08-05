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Etiyopya’da polis iki meslektaşını vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 15:24 | Son Güncelleme

Etiyopya’da polis iki meslektaşını vurdu

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya’da Merkezi İstatistik Ajansında nüfus sayımına ilişkin belgeleri ve sayımda kullanılan tabletleri korumakla görevli iki polisin başka bir polis tarafından öldürüldüğü bildirildi.

AA muhabirinin ismini paylaşmak istemeyen kurumda görevli üst düzey bir yetkiliden edindiği bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde görev başında olan iki polis silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Saldırının nedenini henüz bilmediklerini söyleyen yetkili, polisleri vuran diğer polisin kaçmaya çalışırken güvenlik güçlerince yakalandığını dile getirdi.

Olaya ilişkin soruşturma açılırken henüz emniyet tarafından resmi açıklama yapılmadı.

Ülkede geçen yıl yapılması planlanan nüfus sayımı bazı bölgelerde yaşanan istikrarsızlık ve güvenlik sorunu nedeniyle defalarca ertelenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Etiyopya polis

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