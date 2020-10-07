HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Etkisiz hale getirilen kırmızı kategorideki teröristin kimliği belirlendi

Etkisiz hale getirilen kırmızı kategorideki teröristin kimliği belirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2020 21:58 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride olan "Doktor Amara" kod adlı Müzeyyen Aydınlı olduğu belirlendi.Edinilen bilgilere göre, 3 Ekim’de Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında Lice ilçesi Yalımlı köyü Hevsel mezrası kırsalında tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride olan "Doktor Amara" kod adlı Müzeyyen Aydınlı olduğu belirlendi.
Edinilen bilgilere göre, 3 Ekim’de Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında Lice ilçesi Yalımlı köyü Hevsel mezrası kırsalında tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Ele geçirilen doküman ve dijital materyallerin incelenmesi neticesinde teröristlerden birinin terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride olduğu belirlendi. Teröristin Doktor Amara kod adlı Müzeyyen Aydınlı olduğu tespit edildi.
Öte yandan, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında etkisiz hale getirilen teröristle ilgili olduğu değerlendirilen Diyarbakır Barosuna kayıtlı bir avukat, İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekiplerinin ortak operasyonuyla gözaltına alındı. M.N.D.’nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Merdiven altı' maske uyarısı! 'Satarken vicdanınızın sızlaması lazım' 'Merdiven altı' maske uyarısı! 'Satarken vicdanınızın sızlaması lazım'
İstanbul'da 18'inci yeditepe huzur denetimleri yapıldıİstanbul'da 18'inci yeditepe huzur denetimleri yapıldı
Masterchef Somer Sivrioğlu’ndan Ördek Gözleme tarifi! Masterchef Ördek Gözleme nasıl yapılır? İşte Somer Sivrioğlu’ndan Ördek Gözleme!Masterchef Somer Sivrioğlu’ndan Ördek Gözleme tarifi! Masterchef Ördek Gözleme nasıl yapılır? İşte Somer Sivrioğlu’ndan Ördek Gözleme!
En Çok Okunan Haberler
Eski sevgili isyan etti! '3 erkekle yattı'
Eski sevgili isyan etti! '3 erkekle yattı'
Aliyev: Ermenistan savaşı kaybediyor!
Aliyev: Ermenistan savaşı kaybediyor!
Soylu'dan polislere: Bedelini ödemeye hazırım, gereğini yapın
Soylu'dan polislere: Bedelini ödemeye hazırım, gereğini yapın
Swinger çetesi operasyonu! Yeni detaylar ortaya çıktı
Swinger çetesi operasyonu! Yeni detaylar ortaya çıktı
Özgü Namal'ın yaşadığı acı tesadüf! Kurtlar Vadisi'ndeki sahne gerçek oldu
Özgü Namal'ın yaşadığı acı tesadüf! Kurtlar Vadisi'ndeki sahne gerçek oldu
Cazibe merkezleri programındaki il sayısı 24 oldu
Cazibe merkezleri programındaki il sayısı 24 oldu
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Diğer Haberler
7 Ekim Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Sayısal Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? Sayısal Loto sonuçları 7 Ekim 2020!
Çekiliş sonuçları belli oldu
İstanbul'da 18'inci yeditepe huzur denetimleri yapıldı
İstanbul'da 18'inci yeditepe huzur denetimleri yapıldı
Bilim Kurulu sonrası flaş aşı açıklaması: Üretim aşamasına geçildi
Bilim Kurulu sonrası flaş aşı açıklaması: Üretim aşamasına geçildi
İstanbul Tuzla'da denizi kirleten gemiye 1,3 milyon lira ceza kesildi
İstanbul'da denizi kirleten gemiye 1,3 milyon lira ceza
Yozgat'ta feci kaza! 2 yük treni çarpıştı: Yaralılar var
2 tren çarpıştı ortalık savaş alanına döndü: Yaralılar var
Tartıştığı kayınvalidesini bıçakla yaraladı
Tartıştığı kayınvalidesini bıçakla yaraladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.