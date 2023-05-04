Etten daha fazla demir içeriyor! Lokman Hekim'in tüm hastalara içirdiği şifa karışımı

Kansızlık toplumda en sık görülen hastalıklardan. Baş dönmesi, yorgunluk, çarpıntı, baş ağrısı gibi sağlık sorunlarına neden olan bu hastalık yaşam kalitesinin düşmesine neden oluyor. Kansızlığın tedavisinde yüksek demir içeren gıdaların tüketimi büyük önem taşıyor. Yüksek demir kaynaklarının kırmızı et, ıspanak gibi gıdalar olduğu bilinse de Lokman Hekim, yıllar önce adeta demir madenine dönüşen karışımıyla birçok hastaya şifa oldu.

LOKMAN HEKİM'İN PEKMEZLİ KARIŞIMI

Demir bakımından güçlü pekmez ve limon karışımı 30 gün veya 3 ay şeklinde uygulanabilir. Bu kür kan hücrelerini artırır. Lokman Hekim'in göğüs yumuşatan pekmezli ilacı birçok hastalığa iyi geliyor.

Malzemeler

Ceviz

1 tatlı kaşığı öğütülmüş üzüm çekirdeği

4-5 damla limon suyu

1 yemek kaşığı dut

Yapılışı

Tüm malzemeleri bir kâse de karıştırın ve düzenli olarak her gün tüketin. Bu kür, 30 gün veya 3 ay olarak uygulanabilir.

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