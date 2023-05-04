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Etten daha fazla demir içeriyor! Lokman Hekim'in tüm hastalara içirdiği şifa karışımı

04.05.2023 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lokman Hekim, çeşitli hastalıklar için önerdiği doğal şifa kaynaklarıyla hem yaşadığı dönemde hem de günümüzde popüler olan hekimler arasında yer alıyor. Vücuttaki kansızlığı gidermek için yüksek demir içeren karışımın tüketilmesini hastalarına tavsiye eden Lokman Hekim, doğal tarifiyle günümüze ışık tutuyor.

Etten daha fazla demir içeriyor! Lokman Hekim'in tüm hastalara içirdiği şifa karışımı

Kansızlık toplumda en sık görülen hastalıklardan. Baş dönmesi, yorgunluk, çarpıntı, baş ağrısı gibi sağlık sorunlarına neden olan bu hastalık yaşam kalitesinin düşmesine neden oluyor. Kansızlığın tedavisinde yüksek demir içeren gıdaların tüketimi büyük önem taşıyor. Yüksek demir kaynaklarının kırmızı et, ıspanak gibi gıdalar olduğu bilinse de Lokman Hekim, yıllar önce adeta demir madenine dönüşen karışımıyla birçok hastaya şifa oldu.

LOKMAN HEKİM'İN PEKMEZLİ KARIŞIMI

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Demir bakımından güçlü pekmez ve limon karışımı 30 gün veya 3 ay şeklinde uygulanabilir. Bu kür kan hücrelerini artırır. Lokman Hekim'in göğüs yumuşatan pekmezli ilacı birçok hastalığa iyi geliyor.

Malzemeler

  • Ceviz
  • 1 tatlı kaşığı öğütülmüş üzüm çekirdeği
  • 4-5 damla limon suyu
  • 1 yemek kaşığı dut

Yapılışı

Tüm malzemeleri bir kâse de karıştırın ve düzenli olarak her gün tüketin. Bu kür, 30 gün veya 3 ay olarak uygulanabilir.

FAYDALARI

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  • Üzüm çekirdeği vücudun oksijen taşıma kapasitesini artırır ve enerji verir.
  • Dut pekmezi kırmızı kan hücrelerinin sayısını çoğaltır.
  • Limon ise içerdiği bol miktarda C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir ve aynı zamanda demirin emiliminde yardımcı olur.

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