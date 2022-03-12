HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Euphoria'da da görülen Dark Academia trendini yakalamanızı sağlayacak kombinler

Euphoria'da da görülen Dark Academia trendini yakalamanızı sağlayacak kombinler

11.03.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Euphoria dizisinde Lexi Howard karakterinin de tercih ettiği dark academia stili birçok yerde karşımıza çıkmaya devam ediyor. İddiasız ama dikkat çeken, sofistike bir görünüm sağlayan, hem şık hem salaş olan bu tarzın olmazsa olmaz parçaları arasında ekose gömlek, etek, pantolon ve ceketler yer alıyor. Dark academia stiline uygun parçaları sizler için seçtik ve inceliyoruz!

Euphoria'da da görülen Dark Academia trendini yakalamanızı sağlayacak kombinler

Dark academia tarzında ekose desenler, toprak tonları, kumaş pantolon ve etekler, ceketler tercih edilirken canlı renkler, jeanler, yazılı ve baskılı tişört ve sweatshirtlere pek yer verilmiyor. Spor tarzdan uzak olmasına rağmen konforlu, klasik tarzdan uzak olmasına rağmen şık bir tarz olan dark academia, bu özellikleriyle çokça tercih ediliyor. Dark academia stilini kendi tarzına taşımak isteyen ama nerden başlayacağını bilmeyenler için bu akıma en çok uyan parçalarla karşınızdayız!

1. Ekose desenli pantolonlar bu trendde başı çekiyor

Euphoria'da da görülen Dark Academia trendini yakalamanızı sağlayacak kombinler

Dark academia stilinde en çok dikkat eden desenlerden biri ekose. Bu tarzda neredeyse tüm parçalarda ekoseyi tercih etmek mümkün. Modkofoni Gri Ekose Kadın Pantolon, lastikli bel yapısıyla konforu beraberinde getirirken havuç kesimi ve katlanmış paça formuyla şık bir görünüm sağlıyor. Özellikle boğazlı siyah ve beyaz kazaklarla çok yakışacak bu pantolonun vücut formundan uzak kesimi sayesinde gün boyunca rahat hissedeceksiniz. Altına giyeceğiniz kolej tipi ayakkabılar ya da kısa postallarla dark academia tarzını tamamlayabilirsiniz. Bu pantolonla siyah, füme ve beyaz tonlarını kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

Ürünü İncele

2. Günlük kalın tabanlı kolej ayakkabılarıyla dikkat çekin

Euphoria'da da görülen Dark Academia trendini yakalamanızı sağlayacak kombinler

Bu stilin yıldız parçası kolej tipi, kalın tabanlı, önü açık casual şık günlük ayakkabılar. Hem çorapsız hem çoraplı, ister pantolonların isterseniz etek ve elbiselerin altında rahatça kullanabileceğiniz bu ayakkabılar en büyük kurtarıcınız olacak. ANGELİNA JONES Dimata Kadın Siyah Vegan Deri Ayakkabı’yı hemen her giysinizle kombinleyip ofiste, okulda, sokakta tarzınızla dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz. Önünde bulunan zincir şeklindeki tokasıyla da öne çıkan bu ayakkabıyı diz hizası çoraplarla ve elbiselerle kombinleyip farkınızı ortaya çıkarabilirsiniz. Ayak formuna uyum sağlarken kalın tabanı sayesinde yerden uzak hissettirip boyunuzu da daha uzun gösterebilecek bu ürün, dark academia kombinlerinizin vazgeçilmezi olmaya aday.

Ürünü İncele

3. Ekoseyi bir de blazerda deneyin

Euphoria'da da görülen Dark Academia trendini yakalamanızı sağlayacak kombinler

Blazer modası günden güne artarak her yerde karşımıza çıkmaya devam ediyor. Blazer severlerdenseniz şimdiki önerimiz tam size göre. Dark academiada blazerlar oldukça tercih ediliyor. Özellikle soluk kahve, krem, haki ve gri renklerin yer aldığı bu akımda ekose baş tacı demiştik. Dilvin 6781 Ekoseli Blazer Ceket rengiyle ve dirsek kısmındaki yamalarla akademiye uyum sağlarken maskulen bir görünüm de vadediyor. Maskulen tarzının yanında kumaşı ve kesimiyle de oldukça havalı bir görünüm sunuyor. Özellikle düz kahve ve krem tonlarla kombinlendiğinde parlayacak ve dikkatleri üzerine toplayacak bu blazer cekete bayılacaksınız.

Ürünü İncele

4. Oversize oduncu gömlekler bu stilin olmazsa olmazı

Euphoria'da da görülen Dark Academia trendini yakalamanızı sağlayacak kombinler

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Hem geniş kumaş pantolonlar hem etekler hem balıkçı yaka salaş kazakların üzerine çok yakışan oduncu gömlekleri bu trendin vazgeçilmez parçaları arasında yer alıyor. Özellikle oversize kesim gömlekler, krem ve kahve renkli düz kazaklar ile kombinleniyor. DeFacto V5025AZ Pötikare Desenli Kapaklı Cep Detaylı Oversize Fit Uzun Gömlek geniş cepleri, oversize kesimi, soluk rengi ve düşük omuz yapısıyla bu akımda size eşlik edecek. Ürün uygun fiyatıyla da dikkat çekiyor. Geniş yapısı sayesinde ürünü salaş kazaklarla kombinleyebilir, dilerseniz önünü tamamen ilikleyerek tek başına da kullanabilirsiniz.

Ürünü İncele

5. Geniş kesim pantolonlar hem rahat hem çok şık

Euphoria'da da görülen Dark Academia trendini yakalamanızı sağlayacak kombinler

Son senelerin modası olan geniş kesim kumaş parçalar, hem okulda hem sokakta hem iş yerinde kurtarıcı rolünde. Her rengi bulunan bu pantolonların daha çok toprak tonları ve gri, siyah gibi her renklere uyumlu olanları; bu akımda oldukça rağbet görüyor. Şimdi inceleyeceğimiz ürün de dark academia trendini yakalamak isteyenler ama nereden başlayacağını bilmeyenler için oldukça uygun. Hemen her gün her yerde kullanabileceğiniz, rahat mı rahat Trendyolmilla Kahverengi Geniş Paça Pantolon; bu stili takip ederken her gün yanınızda olmaya aday ürünlerden biri. Ürünü postallarla, günlük ayakkabılarla; kazak, süveter ve gömleklerle dilediğiniz gibi kombinleyebilirsiniz.

Ürünü İncele

6. Süveter sevenler çok mutlu olacak

Euphoria'da da görülen Dark Academia trendini yakalamanızı sağlayacak kombinler

Süveter çok tercih edilen bir giysi olmamasına rağmen doğru şekilde kombinlendiğinde ve doğru tarz yakalandığında oldukça cool bir görünüm sağlıyor. Dark academia stilinin bir diğer vazgeçilmezi baklava deseni, özellikle kazak ve süveterlerde karşımıza çıkıyor. Baklava desenli kazak ve süveterler Euphoria dizisinde Lexi Howard karakterinin de sıklıkla tercih ettiği parçalar. Pull&Bear Baklava Desenli Süveter’i açık krem ve beyaz balıkçı yaka kazaklar, beyaz ve yine krem tonlarındaki tişörtlerle birleştirip kullanabilirsiniz. Özellikle geniş kesim kumaş pantolonlarla harika bir uyum yakalayacak bu süveter, oversize olmasıyla ve geniş V yakasıyla da çok hoş.

Ürünü İncele

7. Dark academia ile havalı postallar yeniden kombinlerin yıldızı oluyor

Euphoria'da da görülen Dark Academia trendini yakalamanızı sağlayacak kombinler

Her devrin modası postallar bu stilde de karşımıza çıkıyor. Dark academia tarzında daha gizemli, cool ve asi bir görünüm elde etmenizi sağlayacak siyah ya da kahve tonlarındaki postallar oldukça popüler. Postalın rahatlığı ve şıklığı yaratıcı desenler ve sade parçalar ile bir araya geliyor. Kaliteli ve şık bir postal arıyorsanız Mio Gusto Aspen Taba Postal Çizme tam size göre! Kalın tabanı ve kürk astarı sayesinde soğuk kış günlerinde de gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz bu çizmenin hem bağcıkları hem fermuarı bulunuyor. Bu sayede de kullanım kolaylığı sağlıyor. Ürünü dar etekler ve bol kesim pantolonlarla birleştirebilirsiniz.

Ürünü İncele

8. Zarif bir görünüm için mini ekose etekleri deneyin

Euphoria'da da görülen Dark Academia trendini yakalamanızı sağlayacak kombinler

Genellikle salaş, oversize giysiler; bu stilin vazgeçilmezlerinden olsa da dar mini etekler de oldukça yaygın şekilde kullanılıyor. Özellikle ekose desenli eteklerle birleştirilen salaş kazaklar bu akımın en beğenilen kombinlerinden. Defacto Coool Ekoseli Mini Etek, vücuda oturan kesimi ve minik yırtmacıyla dikkat çekiyor. Basic parçalarla kullanabileceğiniz bu eteği; blazerlar, trençkotlarla ve düz renk kazaklarla kombinleyebilirsiniz. Ürünü opak külotlu çoraplarla kombinleyebileceğiniz gibi diz hizası beyaz çorap ve günlük tarzda ayakkabılarla birleştirerek de dikkatleri üzerinizde toplayabilirsiniz.

Ürünü İncele

9. Bu akımda her an yanınızda olması gereken bir parça: salaş boğazlı kazaklar

Euphoria'da da görülen Dark Academia trendini yakalamanızı sağlayacak kombinler

Sıradaki önerimiz dark academia trendine uymak isteyenler için altın değerinde! Hem her giysiyle kombinlenebilmesi hem sıcacık tutması hem zarif bir görünüm sağlamasıyla boğazlı salaş kazaklar dolabınızda mutlaka yer almalı. Dark academia stilinde sıkça karşımıza çıkan stillerden birine sahip olan toprak tonlarındaki salaş boğazlı kazakların harika örneklerinden biri ile karşınızdayız. Madmext Mad Girls Bej Balıkçı Yaka Kazak basic örgü yapısıyla ve düz rengiyle tüm kombinlerinize çok yakışacak. Ürünü etekler ve pantolonlarla kolayca birleştirebilir, dilerseniz salaş gömleklerinizin içinde de tercih edebilirsiniz.

Ürünü İncele

10. Deri sırt çantalarıyla kombininizi tamamlayın

Euphoria'da da görülen Dark Academia trendini yakalamanızı sağlayacak kombinler

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Kapaklı postacı çantası tarzında omuz çantaları gibi deri ya da deri görünümlü sırt çantalarını bu tarzda kolayca kullanabilirsiniz. Yıllarca kullanabileceğiniz, kaliteli ve kullanışlı bir sırt çantası arıyorsanız BROMEN Sırt Çantası tam size göre! Yumuşak vegan deriden üretilen bu çanta; su geçirmeme özelliği, birçok gözü ve fermuarıyla oldukça işlevsel bir tasarıma sahip. Sırt çantası olarak kullanılabilen bu çantayı, tutma kısmındaki sapı sayesinde omuz çantası olarak da kullanabilirsiniz. Yanlarında bulunan ceplerine şemsiye ya da su şişenizi koyabilirsiniz.

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ölümden saniyelerle kurtuldu: Hayat çok kısaymış onu öğrendimÖlümden saniyelerle kurtuldu: Hayat çok kısaymış onu öğrendim
İki ülke arasında tansiyonu yükselten olay! "Kazara füze attık'İki ülke arasında tansiyonu yükselten olay! "Kazara füze attık'
Toplu ulaşıma 'ciddi zam' geliyor! Toplu ulaşıma 'ciddi zam' geliyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

Üç Kuruş dizisinden Bahar'ın tarzına alternatif öneriler

Üç Kuruş dizisinden Bahar'ın tarzına alternatif öneriler

Yıllar geçse de modası geçmiyor!

Yıllar geçse de modası geçmiyor!

2022 erkek modasının vazgeçilmez kombinleri

2022 erkek modasının vazgeçilmez kombinleri

Evinizin özgürlük hissini arttıracak mutlaka almanız gereken bohem ev dekor ürünleri

Evinizin özgürlük hissini arttıracak mutlaka almanız gereken bohem ev dekor ürünleri

Öncesi ve sonrasıyla verdiğiniz paraya değecek güzellik ürünleri

Öncesi ve sonrasıyla verdiğiniz paraya değecek güzellik ürünleri

Hassas ciltlerinizi korumanıza yardımcı olacak ürün önerileri

Hassas ciltlerinizi korumanıza yardımcı olacak ürün önerileri

Tümünü Gör
Hassas ciltlerinizi korumanıza yardımcı olacak ürün önerileri

Hassas ciltlerinizi korumanıza yardımcı olacak ürün önerileri

"Ne hediye almalıyım?" diye düşünmekten sıkılanlara...

"Ne hediye almalıyım?" diye düşünmekten sıkılanlara...

Bebeğinizin daha rahat uyumasını sağlayacak, olmazsa olmaz ürünler

Bebeğinizin daha rahat uyumasını sağlayacak, olmazsa olmaz ürünler

TikTok'ta keşfedilip en çok beğenilen saç ve güzellik ürünleri

TikTok'ta keşfedilip en çok beğenilen saç ve güzellik ürünleri

Baba dizisinden tanıdığımız İlhan'ın tarzını beğenenler için uygun fiyatlı ürünler

Baba dizisinden tanıdığımız İlhan'ın tarzını beğenenler için uygun fiyatlı ürünler

İçinizi rahatlatacak en iyi çelik kapı kilitleri

İçinizi rahatlatacak en iyi çelik kapı kilitleri

Tümünü Gör
İçinizi rahatlatacak en iyi çelik kapı kilitleri

İçinizi rahatlatacak en iyi çelik kapı kilitleri

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Erkekler için jean rehberi ve ortamlarda dikkat çekmenizi sağlayacak jean kombinleri

Erkekler için jean rehberi ve ortamlarda dikkat çekmenizi sağlayacak jean kombinleri

Farklı pişirme tekniklerini mutfağınızda uygulamanız için...

Farklı pişirme tekniklerini mutfağınızda uygulamanız için...

Cilt bakımında hızlı ve etkili sonuç için...

Cilt bakımında hızlı ve etkili sonuç için...

Ciltteki geniş gözeneklere elveda demenizi sağlayacak...

Ciltteki geniş gözeneklere elveda demenizi sağlayacak...

Tümünü Gör

Benzer En Yeniler İçerikleri

Üç Kuruş dizisinden Bahar'ın tarzına alternatif öneriler

Üç Kuruş dizisinden Bahar'ın tarzına alternatif öneriler

Yıllar geçse de modası geçmiyor!

Yıllar geçse de modası geçmiyor!

2022 erkek modasının vazgeçilmez kombinleri

2022 erkek modasının vazgeçilmez kombinleri

Evinizin özgürlük hissini arttıracak mutlaka almanız gereken bohem ev dekor ürünleri

Evinizin özgürlük hissini arttıracak mutlaka almanız gereken bohem ev dekor ürünleri

Öncesi ve sonrasıyla verdiğiniz paraya değecek güzellik ürünleri

Öncesi ve sonrasıyla verdiğiniz paraya değecek güzellik ürünleri

Hassas ciltlerinizi korumanıza yardımcı olacak ürün önerileri

Hassas ciltlerinizi korumanıza yardımcı olacak ürün önerileri

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Korkunç! Ümraniye’de site görevlisi ölümden saniyelerle kurtuldu: Hayat çok kısaymış onu öğrendim

Ölümden saniyelerle kurtuldu: Hayat çok kısaymış onu öğrendim

Hayat kurtaran müdahale! Küçük Ahmed, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Küçük Ahmed, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Ukrayna krizi: 'Rusya'yla cephe hattındaki memleketime gitmek'

Ukrayna krizi: 'Rusya'yla cephe hattındaki memleketime gitmek'

'4 erkek saldırdı, zorla uyuşturucu verdiler' demişti! Ebrar, gasptan tutuklandı

'Saldırıp, uyuşturucu verdiler' demişti! Gasptan tutuklandı

Kadınlar gününde eşini öldüren koca: Sevgilisi olduğunu biliyordum, çocuklarımı vermeyince bıçakladım

Kadınlar gününde eşini öldürmüştü: Sevgilisi olduğunu biliyordum

Antalya'da ablası Gülderen Çelik'i öldürmüştü! Mide bulandıran tecavüz iddiası

Ablasını öldürmüştü! Mide bulandıran tecavüz iddiası

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.