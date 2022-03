Euphoria'da da görülen Dark Academia trendini yakalamanızı sağlayacak kombinler

Dark academia tarzında ekose desenler, toprak tonları, kumaş pantolon ve etekler, ceketler tercih edilirken canlı renkler, jeanler, yazılı ve baskılı tişört ve sweatshirtlere pek yer verilmiyor. Spor tarzdan uzak olmasına rağmen konforlu, klasik tarzdan uzak olmasına rağmen şık bir tarz olan dark academia, bu özellikleriyle çokça tercih ediliyor. Dark academia stilini kendi tarzına taşımak isteyen ama nerden başlayacağını bilmeyenler için bu akıma en çok uyan parçalarla karşınızdayız!

1. Ekose desenli pantolonlar bu trendde başı çekiyor

Dark academia stilinde en çok dikkat eden desenlerden biri ekose. Bu tarzda neredeyse tüm parçalarda ekoseyi tercih etmek mümkün. Modkofoni Gri Ekose Kadın Pantolon, lastikli bel yapısıyla konforu beraberinde getirirken havuç kesimi ve katlanmış paça formuyla şık bir görünüm sağlıyor. Özellikle boğazlı siyah ve beyaz kazaklarla çok yakışacak bu pantolonun vücut formundan uzak kesimi sayesinde gün boyunca rahat hissedeceksiniz. Altına giyeceğiniz kolej tipi ayakkabılar ya da kısa postallarla dark academia tarzını tamamlayabilirsiniz. Bu pantolonla siyah, füme ve beyaz tonlarını kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

2. Günlük kalın tabanlı kolej ayakkabılarıyla dikkat çekin

Bu stilin yıldız parçası kolej tipi, kalın tabanlı, önü açık casual şık günlük ayakkabılar. Hem çorapsız hem çoraplı, ister pantolonların isterseniz etek ve elbiselerin altında rahatça kullanabileceğiniz bu ayakkabılar en büyük kurtarıcınız olacak. ANGELİNA JONES Dimata Kadın Siyah Vegan Deri Ayakkabı’yı hemen her giysinizle kombinleyip ofiste, okulda, sokakta tarzınızla dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz. Önünde bulunan zincir şeklindeki tokasıyla da öne çıkan bu ayakkabıyı diz hizası çoraplarla ve elbiselerle kombinleyip farkınızı ortaya çıkarabilirsiniz. Ayak formuna uyum sağlarken kalın tabanı sayesinde yerden uzak hissettirip boyunuzu da daha uzun gösterebilecek bu ürün, dark academia kombinlerinizin vazgeçilmezi olmaya aday.

3. Ekoseyi bir de blazerda deneyin

Blazer modası günden güne artarak her yerde karşımıza çıkmaya devam ediyor. Blazer severlerdenseniz şimdiki önerimiz tam size göre. Dark academiada blazerlar oldukça tercih ediliyor. Özellikle soluk kahve, krem, haki ve gri renklerin yer aldığı bu akımda ekose baş tacı demiştik. Dilvin 6781 Ekoseli Blazer Ceket rengiyle ve dirsek kısmındaki yamalarla akademiye uyum sağlarken maskulen bir görünüm de vadediyor. Maskulen tarzının yanında kumaşı ve kesimiyle de oldukça havalı bir görünüm sunuyor. Özellikle düz kahve ve krem tonlarla kombinlendiğinde parlayacak ve dikkatleri üzerine toplayacak bu blazer cekete bayılacaksınız.

4. Oversize oduncu gömlekler bu stilin olmazsa olmazı

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Hem geniş kumaş pantolonlar hem etekler hem balıkçı yaka salaş kazakların üzerine çok yakışan oduncu gömlekleri bu trendin vazgeçilmez parçaları arasında yer alıyor. Özellikle oversize kesim gömlekler, krem ve kahve renkli düz kazaklar ile kombinleniyor. DeFacto V5025AZ Pötikare Desenli Kapaklı Cep Detaylı Oversize Fit Uzun Gömlek geniş cepleri, oversize kesimi, soluk rengi ve düşük omuz yapısıyla bu akımda size eşlik edecek. Ürün uygun fiyatıyla da dikkat çekiyor. Geniş yapısı sayesinde ürünü salaş kazaklarla kombinleyebilir, dilerseniz önünü tamamen ilikleyerek tek başına da kullanabilirsiniz.

5. Geniş kesim pantolonlar hem rahat hem çok şık

Son senelerin modası olan geniş kesim kumaş parçalar, hem okulda hem sokakta hem iş yerinde kurtarıcı rolünde. Her rengi bulunan bu pantolonların daha çok toprak tonları ve gri, siyah gibi her renklere uyumlu olanları; bu akımda oldukça rağbet görüyor. Şimdi inceleyeceğimiz ürün de dark academia trendini yakalamak isteyenler ama nereden başlayacağını bilmeyenler için oldukça uygun. Hemen her gün her yerde kullanabileceğiniz, rahat mı rahat Trendyolmilla Kahverengi Geniş Paça Pantolon; bu stili takip ederken her gün yanınızda olmaya aday ürünlerden biri. Ürünü postallarla, günlük ayakkabılarla; kazak, süveter ve gömleklerle dilediğiniz gibi kombinleyebilirsiniz.

6. Süveter sevenler çok mutlu olacak

Süveter çok tercih edilen bir giysi olmamasına rağmen doğru şekilde kombinlendiğinde ve doğru tarz yakalandığında oldukça cool bir görünüm sağlıyor. Dark academia stilinin bir diğer vazgeçilmezi baklava deseni, özellikle kazak ve süveterlerde karşımıza çıkıyor. Baklava desenli kazak ve süveterler Euphoria dizisinde Lexi Howard karakterinin de sıklıkla tercih ettiği parçalar. Pull&Bear Baklava Desenli Süveter’i açık krem ve beyaz balıkçı yaka kazaklar, beyaz ve yine krem tonlarındaki tişörtlerle birleştirip kullanabilirsiniz. Özellikle geniş kesim kumaş pantolonlarla harika bir uyum yakalayacak bu süveter, oversize olmasıyla ve geniş V yakasıyla da çok hoş.

7. Dark academia ile havalı postallar yeniden kombinlerin yıldızı oluyor

Her devrin modası postallar bu stilde de karşımıza çıkıyor. Dark academia tarzında daha gizemli, cool ve asi bir görünüm elde etmenizi sağlayacak siyah ya da kahve tonlarındaki postallar oldukça popüler. Postalın rahatlığı ve şıklığı yaratıcı desenler ve sade parçalar ile bir araya geliyor. Kaliteli ve şık bir postal arıyorsanız Mio Gusto Aspen Taba Postal Çizme tam size göre! Kalın tabanı ve kürk astarı sayesinde soğuk kış günlerinde de gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz bu çizmenin hem bağcıkları hem fermuarı bulunuyor. Bu sayede de kullanım kolaylığı sağlıyor. Ürünü dar etekler ve bol kesim pantolonlarla birleştirebilirsiniz.

8. Zarif bir görünüm için mini ekose etekleri deneyin

Genellikle salaş, oversize giysiler; bu stilin vazgeçilmezlerinden olsa da dar mini etekler de oldukça yaygın şekilde kullanılıyor. Özellikle ekose desenli eteklerle birleştirilen salaş kazaklar bu akımın en beğenilen kombinlerinden. Defacto Coool Ekoseli Mini Etek, vücuda oturan kesimi ve minik yırtmacıyla dikkat çekiyor. Basic parçalarla kullanabileceğiniz bu eteği; blazerlar, trençkotlarla ve düz renk kazaklarla kombinleyebilirsiniz. Ürünü opak külotlu çoraplarla kombinleyebileceğiniz gibi diz hizası beyaz çorap ve günlük tarzda ayakkabılarla birleştirerek de dikkatleri üzerinizde toplayabilirsiniz.

9. Bu akımda her an yanınızda olması gereken bir parça: salaş boğazlı kazaklar

Sıradaki önerimiz dark academia trendine uymak isteyenler için altın değerinde! Hem her giysiyle kombinlenebilmesi hem sıcacık tutması hem zarif bir görünüm sağlamasıyla boğazlı salaş kazaklar dolabınızda mutlaka yer almalı. Dark academia stilinde sıkça karşımıza çıkan stillerden birine sahip olan toprak tonlarındaki salaş boğazlı kazakların harika örneklerinden biri ile karşınızdayız. Madmext Mad Girls Bej Balıkçı Yaka Kazak basic örgü yapısıyla ve düz rengiyle tüm kombinlerinize çok yakışacak. Ürünü etekler ve pantolonlarla kolayca birleştirebilir, dilerseniz salaş gömleklerinizin içinde de tercih edebilirsiniz.

10. Deri sırt çantalarıyla kombininizi tamamlayın

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Kapaklı postacı çantası tarzında omuz çantaları gibi deri ya da deri görünümlü sırt çantalarını bu tarzda kolayca kullanabilirsiniz. Yıllarca kullanabileceğiniz, kaliteli ve kullanışlı bir sırt çantası arıyorsanız BROMEN Sırt Çantası tam size göre! Yumuşak vegan deriden üretilen bu çanta; su geçirmeme özelliği, birçok gözü ve fermuarıyla oldukça işlevsel bir tasarıma sahip. Sırt çantası olarak kullanılabilen bu çantayı, tutma kısmındaki sapı sayesinde omuz çantası olarak da kullanabilirsiniz. Yanlarında bulunan ceplerine şemsiye ya da su şişenizi koyabilirsiniz.