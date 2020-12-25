Euro NCAP şimdi Van araçları değerlendiriyor! Sizce en iyisi hangisi?

Euro NCAP Şimdi Vanları Değerlendiriyor. On dokuz hafif ticari araç (LCV) farklı kategorilerde değerlendirildi. Bunların arasında araçlar, yayalar, bisikletliler ve şerit desteği gibi testler yer alıyor. 19 modelden 14 tanesi ödüle hak kazandı.

EURO NCAP ŞİMDİ VANLARI DEĞERLENDİRİYOR

Bu testte Ford Transit, Mercedes-Benz Vito ve Volkswagen Transporter Altın derece ile ödüllendirildi. Ford Transit Custom, Mercedes-Benz Sprinter, Opel / Vauxhall Vivaro, Peugeot Expert ve VW Crafter Gümüş derece aldılar. Bronze derece alanlar ise; Citroen Jumper ve Jumpy, Fiat Ducato, Iveco Daily, Peugeot Boxer ve Toyota ProAce'ye gitti . Fiat Talento, Opel / Vauxhall Movano, Nissan NV400 ve Renault Master ve Trafic, genel güvenlik donanımı eksikliğinden dolayı güvensiz görüldü.



