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EuroBasket 2022 başlıyor, Türkiye'nin ilk rakibi Karadağ

01.09.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2022) bugün başlıyor. A Grubu’nda mücadele edecek Türkiye, ilk maçında Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te oynanacak karşılaşma TSİ 17.15'te başlayacak.

EuroBasket 2022 başlıyor, Türkiye'nin ilk rakibi Karadağ

Bu yıl 41’incisi gerçekleştirilen turnuvada Türkiye’nin A Grubu’ndaki rakipleri İspanya, Gürcistan, Karadağ, Belçika ve Bulgaristan.

Türkiye’nin gruptaki diğer maçlarının programı şöyle:

  • 3 Eylül, 17.15 : Bulgaristan
  • 4 Eylül, 20.00 : Gürcistan
  • 6 Eylül, 14.30 : Belçika
  • 7 Eylül, 14.30 : İspanya

TÜRKİYE’NİN KADROSUNDA KİMLER VAR?

Ergin Ataman’ın baş antrenörlüğünü yaptığı Türkiye’nin 12 kişilik kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Alperen Şengün, Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Ercan Osmani, Furkan Korkmaz, Melih Mahmutoğlu, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir.

Alperen Şengün ve Furkan Korkmaz

TURNUVANIN FORMATI NASIL?

Turnuvanın ilk turunda A Grubu maçları Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, B Grubu maçları Almanya'nın Köln kentinde, C Grubu maçları İtalya'nın Milano şehrinde, D Grubu maçları da Çekya'nın başkenti Prag'da oynanacak.

Turnuvada 24 takım altışarlı dört grupta yer alıyor. Gruplarını ilk dört sırada bitiren takımlar bir üst tura yükselmeye hak kazanacak.

Grup aşamasının ardından turnuva, Almanya’nın başkenti Berlin’de oynanacak maçlarla devam edecek.

Turnuvada yer alan takımlar ve grupları şöyle:

A Grubu: Türkiye, İspanya, Gürcistan, Karadağ, Belçika, Bulgaristan

B Grubu: Almanya, Macaristan, Slovenya, Litvanya, Bosna Hersek, Fransa

C Grubu: Yunanistan, Estonya, Ukrayna, Büyük Britanya, İtalya, Hırvatistan

D Grubu: Hollanda, Finlandiya, Polonya, Çekya, İsrail, Sırbistan

EuroBasket 2001'de kadrosunda Ömer Onan (solda), Hidayet Türkoğlu (ortada) ve İbrahim Kutluay (sağda) gibi oyunculara sahip Türkiye, finalde Yugoslavya'ya yenildi.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK BAŞARISI 2001 YILINDA GELDİ

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Basketbol Şampiyonası'na ilk kez 1949'da katıldı. Türkiye 6 maçta aldığı 3 galibiyetle turnuvayı 4. sırada tamamladı.

Türkiye, turnuvada en büyük başarısını ev sahipliği yaptığı 2001’de finale çıkarak gösterdi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, çeyrek finalde Hırvatistan'ı, yarı finalde de Almanya'yı başa baş giden heyecanlı karşılaşmalar sonrasında saf dışı bırakarak, finale yükseldi.

Finalde Abdi İpekçi Spor Salonu’nda Yugoslavya’ya karşı mücadelen eden Ay Yıldızlılar, maçı 78-69 kaybederek gümüş madalya kazandı.

Türkiye, Fransa'nın ev sahipliğindeki 1999'da düzenlenen Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ise 8. olmuştu.

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