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Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Ralli'si Göbeklitepe'den yola çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 13:50 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: - "Bugün Göbeklitepe'yi tanıtmak için çok isabetli bir olguyu her kültürden, her coğrafyadan insanları, ortak heyecan ve mutluluklarda birleştiren bir spor dalında yaşama şansını yakaladık" - "Kıymetli misafirler, sizlerden ricamız odur ki gittiğiniz her yerde, bu toprakların zenginliğini, binlerce yıllık hoşgörü kültürünü anlatın. Bu ortak insanlık mirasının tarihi, kültürel ve fikri zenginliğini birlikte paylaşalım"

Dünyanın en tanınmış otomobil rallilerinden olan ve Türkiye etabının startı İstanbul Sultanahmet'te verilen "Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi" Şanlıurfa'daki Göbeklitepe Ören Yeri'nden Gaziantep'e yola çıktı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bu yıl 14'üncüsü düzenlenen "Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi"ni Göbeklitepe'den uğurladı.

Göbeklitepe Amfi Tiyatro'da düzenlenen törende konuşan Bakan Ersoy, insanlık tarihinin ilk kült merkezi Göbeklitepe'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, katılımcılara teşekkür etti.

Ersoy, 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesinin ardından Türkiye'nin uluslararası markası haline gelen, bu eşsiz bölgeyi ve yapıları tanıtma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü vurgulayarak, şöyle konuştu:

''Göbeklitepe'nin, bu özellikleriyle tanınırlığını arttırma yönündeki çabamız, sadece bir turizm çalışması değil aynı zamanda bir arkeoloji, tarih ve sosyoloji çalışmasıdır.
Aslında bunu çok geniş bir sosyal sorumluluk projesi olarak tanımlayabiliriz. Çünkü bu ortak insanlık mirasının verdiği bilgiler, işaret ettiği gerçekler, ne kadar iyi ve yaygın bir şekilde bilinirse, kültürler arası diyaloğun önemi o kadar daha iyi anlaşılacak ve bu da daha iyi bir dünyaya giden yolda atılacak çok önemli bir adım olacaktır.
Bugün Göbeklitepe'yi tanıtmak için çok isabetli bir olguyu her kültürden, her coğrafyadan insanları, ortak heyecan ve mutluluklarda birleştiren bir spor dalında yaşama şansını yakaladık.''

- "Zenginliği birlikte paylaşalım''

Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi'nin de bu anlamda çok önemli olduğunu ifade eden Ersoy, şunları kaydetti:

''Misafirlerimiz gerçekten çok uzun bir yoldan geldiler. Almanya'da başlayan bu yolculuk, Avusturya, İtalya, Slovenya, Macaristan, Hırvatistan, Romanya, Makedonya ve Sırbistan'da devam etti. 15 Mayıs'ta Edirne'den Türkiye'ye giriş yaptılar ve şimdi Şanlıurfa'dalar.
İnsanlığın ortak mirası olan Göbeklitepe'yi, yine insanlığın ortak bir tutkusu olan hele ki özünde ve adında dostluğu barındıran, bu muazzam spor etkinliğiyle bir araya getirmiş olmak, inanıyorum ki çok anlamlı oldu.

Kıymetli misafirler, sizlerden ricamız odur ki gittiğiniz her yerde, bu toprakların zenginliğini, binlerce yıllık hoşgörü kültürünü anlatın. Bu ortak insanlık mirasının tarihi, kültürel ve fikri zenginliğini birlikte paylaşalım. Bu duygu ve düşüncelerle, organizasyonumuza katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara, teşekkür ediyorum. Göbeklitepe'nin önemini ortaya koyan, burada çok büyük emeği olan Prof. Dr. Klaus Schmidt'i de bu vesileyle bir kez daha saygıyla yad ediyor, Göbeklitepe'ye verdiği destek için ülkemizin önde gelen kuruluşlarından Doğuş Grubu'na teşekkür ediyorum.''

Konuşmaların ardından ''tarihin sıfır noktası''ndan Gaziantep'e doğru yola çıkan ralliciler finali ise 1 Haziran'da KKTC'de gerçekleştirilecek.

Programa Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Kültür ve Turizm İl Müdürü Aydın Aslan ve çeşitli ülkelerden 160 rallici katıldı.

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