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    4. Ev almadan önce dikkat edin! Komşularıyla anlaşamayan burçlar belli oldu

    Ev almadan önce dikkat edin! Komşularıyla anlaşamayan burçlar belli oldu

    20.12.2023 09:15 | Son Güncelleme:
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    Astrolojiye göre burçlar kişinin karakteristik özelliklerinin yanında aşk, iş ve parasal konularını da etkileyebiliyor. Apartman yaşantısının ve komşuluk ilişkilerinin önemli olduğunu belirten astrologlar 3 burca dikkat çekip uyarıda bulundu. İşte, komşularıyla anlaşamayan burçlar...

    Günlük, haftalık ve aylık burç yorumları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Hayata büyük oranda etkileri olan burçlar bazen yol gösterici olabiliyor. Astrolojiye göre burçlar kişinin karakteristik yapısına etki eder. Bu durumun etkileri sosyal hayatta, iş yaşamında, aşkta ve komşuluk ilişkilerinde görülebilir. Astrologlar komşularıyla anlaşamayan burçları açıkladı.

    yengeç

    HER ŞEYİ ABARTMAYA MEYİLLİLER!

    Yengeç burcu insanı duygularını uç noktalarda yaşar. Onlar, olayları abartmaya bayılırlar. Hiçbir şeyi beğenmenmezler. Onların komşuluk ilişkilerinde de sorun yaratabileceğine dikkat çeken astrologlar, iş yaşamlarında kendi potansiyellerine bakmadan başkalarının başarılarını eleştirebildiklerini de belirtiyor.

    Koç Burcu

    EN İYİSİ OLDUKLARINI DÜŞÜNÜRLER!

    Koç burcu insanı genellik yüksek sesle ve hararetli konuşur. Bu durum apartman yaşantısında sorun yaratabilir. Dünyanın en ideal insanı olduklarını düşünen Koçlar, uzlaşmacı bir yapıya da sahip değildir. Anlaşamadıkları bir konuda orta yolu bulamazlar. Ve herhangi bir konuyu içinden çıkılmaz bir hale getirirler. Onların özelliklerini tanımak ve daha sağlıklı ilişkiler geliştirmek için ortak bir zemin bulmaya çalışmak gereklidir.

    Balık Burcunun Aşk Uyumu

    ÖNCELİLİĞİ KENDİ HİSLERİDİR

    Astrologlar Balık burcu insanının da iyi bir komşu olamayabileceğini belirtiyor. Balıklar kendi düşüncelerinin en doğrusu olduğuna inanırlar. Karşısındaki kişiyi anlamak için gayret sarf etmez, kendi bildiklerini dayatırlar. Bu özelliklere sahip kişilerin yalnız kalmamak için duygularını törpülemesi gerekir.

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