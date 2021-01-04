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Ev arkadaşı 2 kadın arasında bıçaklı kavga

04.01.2021 16:28 | Son Güncelleme:
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Ev arkadaşı 2 kadın arasında bıçaklı kavga

Malatya'da, Hülya Y. (27) tartıştığı ev arkadaşı Makbule Y.'yi (27) bıçakla yaralayarak kaçtı. Makbule Y., tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabaha karşı Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı evde yaşayan Makbule Y. ve Hülya Y. arasında tartışma çıktı. Evdeki sorumlulukları nedeniyle çıktığı öğrenilen tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hülya Y., mutfaktan aldığı bıçakla ev arkadaşı Makbule Y.'yi yaraladı. Hülya Y. kaçarken, gürültüyü duyan komşularının ihbarıyla eve gelen polislerin yaralı halde bulduğu Makbule Y. ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi yapılan Makbule Y. taburcu edilirken, polis ev arkadaşını bıçakladıktan sonra kaçan Hülya Y.'yi yakalama çalışmasını sürdürüyor.

DHA

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