Ev arkadaşı 2 kadın arasında bıçaklı kavga

Olay, sabaha karşı Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı evde yaşayan Makbule Y. ve Hülya Y. arasında tartışma çıktı. Evdeki sorumlulukları nedeniyle çıktığı öğrenilen tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hülya Y., mutfaktan aldığı bıçakla ev arkadaşı Makbule Y.'yi yaraladı. Hülya Y. kaçarken, gürültüyü duyan komşularının ihbarıyla eve gelen polislerin yaralı halde bulduğu Makbule Y. ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi yapılan Makbule Y. taburcu edilirken, polis ev arkadaşını bıçakladıktan sonra kaçan Hülya Y.'yi yakalama çalışmasını sürdürüyor.

DHA

