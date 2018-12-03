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Ev arkadaşını bıçaklayıp cesediyle ilişkiye girdi!

DÜNYA HABERLERİ  | 03.12.2018 08:22 | Son Güncelleme

İngiltere'de yaşayan şiddet içerikli cinsel film bağımlısı 20 yaşındaki Ryan Thornton, kadın arkadaşını defalarca bıçaklayıp, cinsel ilişkiye girdi. Cinayetten bir kaç dakika önce bilgisayarında şiddet içeren cinsel görüntüler izlediği tespit edildi.

Şiddet içeren ilişkiyi kendine bir doğum günü hediyesi olarak gördüğünü söyleyen katil zanlısı, zavallı kadına yaptıkları nedeniyle müebbet hapis cezası aldı. İşte detaylar...

İngiltere'de şiddet içerikli cinsel içerikli film bağımlısı olan 20 yaşındaki aşçı Ryan Thornton, birlikte yaşadığı kadın arkadaşını uykusunda defalarca bıçaklayarak, cesediyle ilişkiye girdi.
İngiltere'de yaşayan 20 yaşındaki genç, ev arkadaş olan 34 yaşındaki kadınbanka çalışanı Stela Domador-Kuzma'yı uyuduğu sırada 17 kez bıçaklayıp öldürdükten sonra cesedi ile ilişkiye girdi. Polis, Thornton 'un cinayeti işlemeden bir kaç dakika önce bilgisayarında şiddet içeren cinsel görüntüler izlediğini tespit etti.
Ryan Thornton, mahkemede cinayeti itiraf etti. Olay gününün doğum günü olduğunu söyleyen katil zanlısı, "Şiddet içeren bir cinsel ilişkiyi kendine bir doğum günü hediyesi olarak gördüğü" için böyle bir olaya giriştiğini söyledi.
Mahkeme savcısı Justice May, mahkemede Ryan Thornton'a "Sırf kendine bir doğum günü hediyesi vermek için böyle vahşice bir cinayet işledin ve kadının yaşadığı korku ve acıyı tahmin ediyorum." dedikten sonra mahkemenin zanlıya ağırlaştırılmış müebbet cezası verildiğini açıkladı.
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Anahtar Kelimeler:
ingiltere ceset tecavüz cinayet

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