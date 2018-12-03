Ev arkadaşını bıçaklayıp cesediyle ilişkiye girdi!

Şiddet içeren ilişkiyi kendine bir doğum günü hediyesi olarak gördüğünü söyleyen katil zanlısı, zavallı kadına yaptıkları nedeniyle müebbet hapis cezası aldı. İşte detaylar...

İngiltere'de şiddet içerikli cinsel içerikli film bağımlısı olan 20 yaşındaki aşçı Ryan Thornton, birlikte yaşadığı kadın arkadaşını uykusunda defalarca bıçaklayarak, cesediyle ilişkiye girdi.

İngiltere'de yaşayan 20 yaşındaki genç, ev arkadaş olan 34 yaşındaki kadınbanka çalışanı Stela Domador-Kuzma'yı uyuduğu sırada 17 kez bıçaklayıp öldürdükten sonra cesedi ile ilişkiye girdi. Polis, Thornton 'un cinayeti işlemeden bir kaç dakika önce bilgisayarında şiddet içeren cinsel görüntüler izlediğini tespit etti.

Ryan Thornton, mahkemede cinayeti itiraf etti. Olay gününün doğum günü olduğunu söyleyen katil zanlısı, "Şiddet içeren bir cinsel ilişkiyi kendine bir doğum günü hediyesi olarak gördüğü" için böyle bir olaya giriştiğini söyledi.