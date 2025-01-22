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Ev düzenini sağlamanın 3 etkili sırrı!

22.01.2025 16:27
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Günlük hayatın koşuşturması, iş veya okul hayatı derken ev düzenine ve temizliğe vakit kalamayabiliyor. Eğer siz de evinizin düzenini sürdürmekte zorlananlardansanız bu 3 etkili temizlik tüyosunu uygulayabilirsiniz.

Ev düzenini sağlamanın 3 etkili sırrı!

İster çalışan olun ister ev hanımı evin düzenini ve temizliğini sürdürebilmek bazen zorlayıcı olabiliyor. Ev düzenini sağlayamıyor ve zorlanıyorsanız bu 3 temizlik sırrına göz atabilirsiniz.

SADELEŞMEK

musluk temizleme

Eve giren neredeyse her eşya iş ister, temizlik ister. Ayrıca yeriniz az ve fazla eşyanız varsa hem toplamakta hem temizlikte zorlanmanız muhtemel. Tam da bu noktada kullanmadığınız eşyalarınızdan kurtularak sadeleşmek ev içi düzenini sağlamada oldukça etkili.

DAHA DOĞRU EV İÇİ DÜZENİ

ocak gözü temizleme

Her eşyanın bir yeri olmalı ki ortalıkta duran eşyalar kalabalık görüntü oluşturmamalı. Etrafınızda gördüğünüz eşyaları bekletmeden yerine yerleştirerek ve mobilyaların da derli toplu durmasını sağlayarak daha derli toplu bir ev görüntüsüne kavuşursunuz.

TEMİZLİK PLANI YAPMAK

temizlik karışım

Günlük, haftalık, aylık şekilde temizlik planları yapabilirsiniz. Temizlik planları sadece çalışanların, temizliğe vakit bulamayanların değil ev hanımlarının da yapmasının oldukça faydalı olacağı bir öneri. 'Temizlikte de plan mı olur?' diye soracak olursanız, evet temizliğe de mutlaka bir düzen, rutin oluşturulmalı ki hem böylelikle eviniz her daim derli toplu ve temiz olur.

Anahtar Kelimeler:
temizlik Philips Yaşam Kategorisi
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