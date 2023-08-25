Ev hali çok beğenilmişti! Hande Erçel'in tarzının bedeli ortaya çıktı

Şimdilerde Burak Deniz ile birlikte rol aldığı yeni dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkacak olan güzel oyuncu Hande Erçel, Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme geliyor.

Ünlü oyuncu son olarak sosyal medya hesabından ev hallerini paylaştı. 2 yıl önce 10 milyon TL'ye aldığı iddia edilen evinde köpekleriyle birlikte ablası Gamze Erçel'e poz veren ünlü ismin gönderisi kısa sürede 1 milyondan fazla beğeni aldı.

Güzel oyuncunun ablasını etiketlediği paylaşımına; 'Çok güzelsin', 'Bu hallerine bayılıyorum', 'Harika görünüyorsun', 'Gülüşün çok güzel' gibi yorumlar yapıldı.

EV TARZININ BEDELİ

Erçel'in ev tarzının bedeli ortaya çıktı. 'Fenomenler Ne Giymiş?' adlı Instagram sayfasının paylaşımına göre; ünlü isim çizgili elbisesi için bin 293 TL, 'Hogwarts' yazılı kupası ise 554 TL ödemiş.