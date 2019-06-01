HABER

Ev hapsindeki iş insanını öldüren zanlı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 18:04 | Son Güncelleme

İzmir'de, 'organize suç örgütü' davasının 69 sanığı arasında yer alan iş insanı Ahmet Kurtuluş'u elektronik kelepçeyle ev hapsindeyken çocuğunun gözleri önünde tabancayla vurarak, öldürülen Y.T., Karabağlar ilçesinde yakalandı. Y.T.'nin olayda kullandığı 9 milimetrelik tabanca, Alsancak'ta gömdüğü yerde bulundu. Y.T.'ye yardım eden 4 şüpheli de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Ev hapsindeki iş insanını öldüren zanlı yakalandı

İzmir'de 'organize suç örgütü' davasının 69 sanığı arasında bulunan AK Parti eski İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş (41), elektronik kelepçeyle ev hapsinde tutulduğu Narlıdere ilçesindeki bir sitede bulunan dairesine, geçen perşembe günü polis yeleği giyerek gelen ve güvenlik görevlilerine kendisini Denetimli Serbestlik Bürosu elemanı olarak tanıtan bir kişi tarafından 5 yaşındaki oğlunun gözleri önünde tabancayla vurularak, öldürüldü.

Cinayetin ardından çok yönlü araştırma başlatan İzmir Emniyet Müdürlüğü, terör, asayiş, olay yeri inceleme ve cinayet bürodan oluşan 100 kişilik özel bir ekip kurdu. Özel ekip, bugün saat 04.00 sıralarında Cumhuriyet savcılığından alınan izinle Karabağlar ve Bornova'daki 3 eve eş zamanlı baskın düzenledi. Karabağlar'daki baskında Ahmet Kurtuluş'u vurarak öldüren Y.T. saklandığı evde yakalandı.

OLAYDA KULLANILAN TABANCA DA BULUNDU

Gözaltına alınan Y.T., Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki ilk sorgusunda cinayette kullandığı tabancayı Alsancak'ta bir yere gömdüğünü söyledi. 9 milimetrelik tabanca, olay yeri inceleme ekipleri tarafından olay yerinden çıkarılarak, kriminal incelemeye alındı.

Özel ekip, Y.T.'ye yardım ve yataklık ettikleri belirlenen 4 şüpheliyi de Bornova ilçesinde düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Polisin araştırmasını derinleştirerek, sürdürdüğü öğrenildi.

AHMET KURTULUŞ ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ DAVASINDA YARGILANIYORDU

Hakkında elektronik kelepçe takılarak adli kontrol tedbiri uygulanan Ahmet Kurtuluş, İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen "organize suç örgütü" davasında, firari örgüt elebaşı Serkan Kurtuluş ile 7'si tutuklu 69 sanık arasında bulunuyordu.
İddianamede, sanıklara "suç işlemek amacıyla çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurma, yönetme ve örgüte üye olma, örgüt kapsamında maddi menfaat elde etme amacı güderek tehdit, hakaret, silahla yaralama, öldürmeye teşebbüs, kurşunlama ve kasten adam öldürme" gibi suçlamalar yöneltilmişti.

Bazı devlet görevlilerinin suç örgütüyle bağlantıya geçerek FETÖ soruşturmalarını etkilediğine işaret edilen iddianamede, "Çeşitli üst düzey kamu görevlileri ile siyasetçiler arasında FETÖ soruşturmalarında haklarında işlem yapılan iş adamlarına yönelik menfaat temini saikiyle ve örgütlü hareket edildiği, bir nevi kamuoyundaki tabirle 'FETÖ borsası' olduğu kuşkusu uyanmıştır." ifadelerine yer verilmişti.

Narlıdere ilçesinde dün üzerinde polis yeleği bulunan bir şüpheli, güvenlik görevlisine denetimli serbestlik bürosunda görev yaptığını söyleyerek girdiği sitedeki dairesinde Kurtuluş'u silahla yaralamıştı.

Şüpheli yaya olarak kaçmış, hastaneye kaldırılan Ahmet Kurtuluş kurtarılamamıştı.

(DHA)

Pusu kurup katliam yaptı! Korkunç detaylar ortaya çıktıPusu kurup katliam yaptı! Korkunç detaylar ortaya çıktı
İYİ Parti’li bir grup bayramda ulaşımın ücretsiz olmamasına tepki gösterdiİYİ Parti’li bir grup bayramda ulaşımın ücretsiz olmamasına tepki gösterdi
Batman’da husumetli aileler barıştırıldıBatman’da husumetli aileler barıştırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ahmet kurtuluş cinayet FETÖ ev hapsi ak parti izmir il başkan yardımcısı FETÖ borsası Organize suç örgütü

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli'den flaş açıklama: Umut ve memnuniyet verici

Devlet Bahçeli'den flaş açıklama: Umut ve memnuniyet verici

Çirkin saldırı! Saldırganlar serbest

Çirkin saldırı! Saldırganlar serbest

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bunu yapmayana ceza var

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bunu yapmayana ceza var

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama

Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama

Bayram tatili için yola çıkacaklar dikkat! Durma noktasına geldi

Bayram tatili için yola çıkacaklar dikkat! Durma noktasına geldi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Türkiye'de bir ilk! Böyle görüntülendi

Türkiye'de bir ilk! Böyle görüntülendi

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail açıklaması

Türkiye'den İsrail'e tepki!

Halı saha yüzünden tartışmışlardı... O savcının görev yeri değişti

O savcının görev yeri değişti!

Son dakika FETÖ'cüler tekneyle Yunanistan'a kaçarken yakalandılar

Tekneyle Yunanistan'a kaçarken yakalandılar!

Bayram tatili için yola çıkacaklar dikkat! Trafikte son durum

Bayram tatili için yola çıkacaklar dikkat! Durma noktasına geldi

Ağrı'da işçileri taşıyan aracın geçişi sırasında patlama: Ölü ve yaralılar var

İşçileri taşıyordu! Araç geçişi sırasında patlama

Son dakika Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.