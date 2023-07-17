Ev sahibi-kiracı kavgası bitmiyor! Yer: İstanbul, böylesi ilk kez oldu: Civcivlerini saldı

Kiracısı evi boşaltsın diye bazı ev sahiplerinin başvurduğu yollar daha önce gündem olmuştu. Gürültü yapan, camı çerçeveyi kıran neler neler yaşandı. Ancak böylesi ilk kez oldu. İddiaya göre ev sahibi kiracısını bezdirmek için civcivlerini kullandı.

EV SAHİBİ CİVCİVLERLE BEZDİRMEYE ÇALIŞTI

Kira artışı ev sahibi ve kiracıyı karşı karşıya getirdi. Çığlık kıyamet kavga çıktı. Sebahat Girgin'in iddiasına göre Pendik'te bir yıl önce kiraladığı evden çıkarılmak isteniyor. Aynı bahçeyi paylaştığı ev sahibi onu civcivlerle bezdirmeye çalışıyor. Son yaşanan kavgayla kiracı-ev sahibi anlaşmazlığı karakola taşındı.

"KAPIMIN ÖNÜNE GÖNDERİYOR"

Show Haber'in haberine göre Girgin olayla ilgili olarak "Bu civcivleri böyle kapımın önüne gönderiyor mahsus ayağımın altını pisletsinler diye. Kapılarımın önünü tavuk pisliği ve kokusu için yaptı." dedi.

