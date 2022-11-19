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Ev sahibi kiracı kavgası kanlı bitti! Silahla vuruldu

19.11.2022 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da kiracı ile ev sahibi arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Ev sahibinin ailesinin de karıştığı kavgada silahlar çekildi. Apartmanda korku dolu anların yaşandığı olayda 3 kişi yaralandı.

Ev sahibi kiracı kavgası kanlı bitti! Silahla vuruldu

Aksaray'daki olay akşam saatlerinde Hassas Caddesi'ndeki 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın ikinci katında oturan Y.E. Ö. ile ev sahibi F. A. (30) arasında kira ödemesinin gecikmesi yüzünden tartışma çıktı.

EV SAHİBİ SİLAHLA VURULDU

F.A'nın babası B.A. (72) ve ağabeyi İ.A'nın da (37) dahil olduğu tartışma, kavgaya dönüştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AA-20221119-29482037-29482034-AKSARAYDA_KIRACIYLA_EV_SAHIBI_ARASINDA_CIKAN_SILAHLI_KAVGADA_3_KISI_YARALANDI

Kavgada İ.A. silahla, F.A. ve babası B.A. da darp sonucu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, Y.E. Ö. ile kavgaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı. (AA)

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Kiracı

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