Ev sahibi kiracı kavgası kanlı bitti! Silahla vuruldu

Aksaray'daki olay akşam saatlerinde Hassas Caddesi'ndeki 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın ikinci katında oturan Y.E. Ö. ile ev sahibi F. A. (30) arasında kira ödemesinin gecikmesi yüzünden tartışma çıktı.

EV SAHİBİ SİLAHLA VURULDU

F.A'nın babası B.A. (72) ve ağabeyi İ.A'nın da (37) dahil olduğu tartışma, kavgaya dönüştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada İ.A. silahla, F.A. ve babası B.A. da darp sonucu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, Y.E. Ö. ile kavgaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı. (AA)



